NBA News - DeMar DeRozan heizt Lakers-Gerüchte an: "Wäre eine tolle Chance für mich"

DeMar DeRozan wird im Sommer Free Agent und kann sich dann sein Team aussuchen. Der Traum des 32-Jährigen bleibt ein Engagement bei den Los Angeles Lakers, das muss aber nicht schon in diesem Jahr sein.

"Du kannst ein Kind nicht fragen, ob es daheim spielen möchte und dann erwarten, dass es Nein sagt", sagte DeRozan in einem Podcast mit Shannon Sharpe. DeRozan wuchs als Lakers-Fan im Süden Kaliforniens auf und ging dann in Compton auf die High School.

"Irgendwann will ich die Möglichkeit bekommen, vor allem wenn sie es wollen", sagte DeRozan weiter zu der Option, mal für die Lakers zu spielen. "Warum auch nicht? Es wäre eine tolle Chance für mich." Womöglich passiert es schon in diesem Sommer, DeRozan ist Free Agent und legte für die San Antonio Spurs im Schnitt 21,6 Punkte und 6,9 Assists auf.

DeRozan gab auch an, dass er an der Seite von LeBron James und Anthony Davis funktionieren würde und nannte die Brooklyn Nets als Beispiel. "Sie haben drei der besten Scorer aller Zeiten und haben die Balance gefunden. Es ist ärgerlich, dass sie nicht gesund geblieben sind, ansonsten wären sie in den Finals gewesen."

Darum glaubt DeRozan, dass es auch mit ihm bei den Lakers funktionieren würde. "Man muss einfach nur zueinanderfinden. Wir sind alle gute Basketballspieler."

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um DeRozan und die Lakers gegeben, sogar von einer Reunion mit DeRozans altem Buddy Kyle Lowry in Tinseltown war die Rede.