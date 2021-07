NBA News: Clippers-Guard Patrick Beverley entschuldigt sich nach Schubser gegen Chris Paul

Patrick Beverley hat sich für seinen Ausraster kurz vor Ende von Spiel 6 in den West-Finals gegen die Phoenix Suns entschuldigt. Der Clippers-Guard hatte Chris Paul von hinten geschubst und wurde dafür des Feldes verwiesen.

"CP3, meine Emotionen haben mich gestern Abend überwältigt", schrieb Beverley auf Twitter. "Mein Fehler, das sollte nicht gegen dich gerichtet sein. Glückwunsch zum Erreichen der Finals. Viel Glück."

Wenige Minuten vor dem Ende, als das Spiel praktisch schon entschieden und die Clippers damit ausgeschieden waren, schubste Beverley den Point Guard der Suns von hinten in den Rücken. Paul war der überragende Mann der Partie und hatte die Suns mit 31 seiner 41 Zähler in der zweiten Halbzeit zum 130:103-Sieg in Spiel 6 geführt.

Beverley wurde für die unschöne Aktion im Anschluss des Feldes verwiesen. Zum Zeitpunkt der Aktion hatte Phoenix bereits eine 26-Punkte-Führung auf dem Konto. Während L.A. die Heimreise antreten muss, stehen die Suns erstmals seit 1993 in den Finals.

Die Suns selbst interpretierten die Aktion im Anschluss als positives Zeichen. "Wir wussten, dass wir sie gebrochen hatten", sagte Forward Jae Crowder. "Wir wussten, dass es irgendwann diesen Punkt geben würde. Ich denke, das habt ihr gesehen. Ihr habt einen Punkt gesehen, an dem einer ihrer Anführer gebrochen ist. Und das ist ein großartiges Gefühl, vor allem in den Playoffs."

Suns vs. Clippers: Die Serie im Überblick - 4-2