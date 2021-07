Basketball: Team USA fährt nach zwei Niederlagen gegen Argentinien endlich ersten Sieg ein

Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio hat Team USA den ersten Sieg eingefahren. In Las Vegas bezwang der amtierende Olympiasieger Argentinien deutlich mit 108:80.

Kevin Durant (Brooklyn Nets) und Bradley Beal (Washington Wizards) waren mit je 17 Punkten die Topscorer beim ungefährdeten Sieg der Mannschaft von Coach Gregg Popovich. Zach LaVine (Chicago Bulls) steuerte 15 Zähler und einen krachenden Poster-Dunk bei.

Es war der erste Sieg für Team USA in dieser Vorbereitung, zuvor hatten die Amerikaner ihre Spiele gegen Nigeria und Australien überraschend verloren. "Gegen Australien haben wir eine Halbzeit richtig gut gespielt und sind dann in ein Loch gefallen", sagte Popovich nach dem Spiel. "Heute ist das nicht passiert und hoffentlich ein Zeichen, dass wir uns noch steigern."

Nicht mit dabei war diesmal Jayson Tatum (Boston Celtics), der wegen Knieproblemen aussetzen musste. Für ihn startete LaVine. Team USA erzielte bereits im ersten Viertel 33 Zähler und gab die Führung nicht mehr ab. Für die Gauchos waren Luis Scola (16, Pallacanestro Varese), Nicolas Laprovittola (13, Real Madrid) und Facundo Campazzo (12, Denver Nuggets) die besten Scorer.

Am Freitag geht es für Team USA dann erneut gegen Australien, Popovich gab aber an, dass er den Fokus vor allem auf die kommenden beiden Trainingseinheiten legen werde. "Oberste Priorität ist, dass alle in Form kommen. Wir werden hart arbeiten, denn wenn wir körperlich nicht in Topform sind, werden wir in Tokio nichts erreichen."

Olympia Basketball: Das sind die drei Gruppen in Tokio