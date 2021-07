NBA Above the Break: Die größten Gewinner und Verlierer der Playoffs

Die Playoffs sind noch nicht vorbei, trotzdem haben längst etliche Spieler die wichtigste Phase der Saison genutzt, um ihr Ansehen zu verbessern - oder sie haben das Gegenteil getan. Above the Break blickt auf die größten Gewinner und Verlierer der Playoffs.

Zwei Tage Pause zwischen NBA-Spielen, das ist nach etlichen Monaten einer ziemlich gehetzten Saison fast schon Urlaub. Der Schein trügt jedoch: Die Olympia-Vorbereitung hat schon begonnen, drei der aktuellen Finalisten wollen sogar sofort nach dem Ende der Finals noch nach Tokio reisen (mit dem "first thing smokin'", wie Devin Booker es ausdrückte).

Und auch die Themen Draft und Free Agency kündigen sich bereits an, Gerüchte um mögliche Trades machen ebenfalls bereits die Runde. Es wird also keine große Zeit zum Durchatmen geben - entsprechend beginnen wir schon jetzt, auch wenn die Finals noch laufen, mit einem Playoff-Fazit.

Welche Spieler haben in dieser Postseason am meisten für ihr Ansehen oder ihre Legacy (oder ihre Brieftasche) getan? Wer hat sich womöglich sogar verzockt? Ein Blick auf die größten Gewinner und Verlierer der Playoffs 2021.

In den Büchern - die Verlierer der Playoffs

Dennis Schröder (Los Angeles Lakers)

Der Braunschweiger ist nicht der einzige Laker, für den das enttäuschende Aus in der ersten Runde Auswirkungen hat, auch Montrezl Harrell ist hier sicherlich zu nennen. Allerdings ist Schröder derjenige, der während der Saison mehrere äußerst lukrative Vertragsangebote abgelehnt hat und nun womöglich deutlich kleinere Brötchen backen muss.

84 Millionen Dollar über vier Jahre hatten die Lakers Schröder mehreren Berichten zufolge angeboten, dieser wusste jedoch um die komplizierte Salary-Situation seines Teams aufgrund der Bird Rights und pokerte hoch. Dass er dieses Angebot abgelehnt hat, könnte sich nach einer schwachen Postseason nun aber rächen.

Gegen die Suns hätten die Lakers insbesondere nach dem Ausfall von Anthony Davis einen Schub durch Schröder gebraucht, dieser traf über die letzten drei Spiele jedoch nur noch neun von 36 Würfen und fand nach seiner Corona-bedingten Pause auch defensiv keinen Rhythmus mehr.

Angeblich hofft Schröder trotzdem noch immer auf einen Vertrag im 100- bis 120-Millionen-Dollar-Bereich - es ist aber schwer vorstellbar, dass er diesen bekommen wird. Es gibt mit Lonzo Ball, Kyle Lowry, Mike Conley, Chris Paul oder Reggie Jackson (siehe Seite 2) andere Point Guards auf dem Markt, es gibt Kemba Walker, der via Trade jederzeit zu haben ist. Und es gibt nicht ewig viele Teams, die einen Point Guard brauchen.

Die Lakers sind ein solches Team und es ist für sie noch immer schwer, Schröder zu ersetzen, unmöglich ist ein Verbleib deshalb nicht. Während der Saison operierte der 27-Jährige jedoch aus einer starken Position - das tut er nun nicht mehr.

Dennis Schröder: Seine Stats bei den Lakers

Spiele Punkte FG% 3FG% Assists Turnover Regular Season 61 15,4 43,7 33,5 5,8 2,7 Playoffs 6 14,3 40 30,8 2,8 1,7

Aaron Gordon (Denver Nuggets)

Jahrelang wurde die Frage gestellt, wie der Forward wohl in einem Playoff-Szenario umgeben von guten Mitspielern aussehen würde. Nach dem Trade von Orlando nach Denver sollte sie endlich beantwortet werden, in der Serie gegen Phoenix geschah dies dann auch, allerdings nicht nach Gordons Geschmack.

Fairerweise: Der Backcourt der Nuggets war zu diesem Zeitpunkt nach den Verletzungen von unter anderem Jamal Murray eher mit dem der Magic vergleichbar, dafür gab es immerhin noch den amtierenden MVP im Team. Gordon schaffte es jedoch nicht, Nikola Jokic offensiv signifikant zu unterstützen.

Gegen die Suns traf er keinen einzigen Dreier, erzielte 9 Punkte im Schnitt, ging nur viermal an die Freiwurflinie und brachte seinem neuen Team auch als Playmaker keinen Mehrwert. Er soll im Idealfall zwar eher die vierte oder fünfte Option in Denver sein, dass er jedoch so abtauchte, als Denver mehr von ihm gebraucht hätte, war doch etwas alarmierend.

Gordon hat noch ein Jahr Vertrag, die Nuggets können sowohl mit ihm als auch Michael Porter Jr. jedoch schon jetzt verlängern, die Franchise-Stars Murray und Jokic stehen bereits langfristig unter Vertrag. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, Argumente zu sammeln, das ist Gordon jedoch trotz einiger guter Defensiv-Momente kaum gelungen.

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Für Simmons geht es nicht um finanzielle Fragen, dafür um alles andere. Eigentlich sollte bei den Sixers in dieser Saison mit einem etwas besseren Supporting Cast, einem neuen Coach und einem Joel Embiid in MVP-Form ein ganz tiefer Ritt gestartet werden, stattdessen setzte es das Aus in Runde zwei gegen Atlanta.

Schlimmer als das "was" war dabei das "wie", denn Philly verspielte etliche Führungen - und Simmons war das Gesicht dieser Misere. Im vierten Viertel tauchte er wieder und wieder ab, über die zwei Playoff-Serien vergab er im Alleingang mehr Freiwürfe als das gesamte Team der Phoenix Suns in dieser Postseason.

Die Geduld der Fans und teilweise auch von Embiid schien in der Folge aufgebraucht, um Simmons ranken sich spätestens nach dem Aus wieder einmal Trade-Gerüchte und diesmal scheint es realistisch, dass der Abzug wirklich betätigt wird. Philly sucht Berichten zufolge aktiv nach Abnehmern.

Gegnerische Teams wissen allerdings natürlich auch um Simmons' Probleme - folglich wird Philly kaum den Gegenwert aus der James-Harden-Kategorie bekommen, den man sich für den Top-Pick von 2016 erträumt hatte. Für ihn selbst kann ein neues Team wiederum vielleicht eine Chance sein.

Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks)

Viel wurde über die Jahre über die Probleme von KP gesprochen, in der Serie gegen die Clippers kamen sie alle zum Tragen. Gegen das Small-Ball-Lineup kam er weder offensiv noch defensiv zurecht, das noch immer nicht existente Post-Game fehlte ihm ebenso sehr wie die defensive Mobilität auf dem Flügel.

Dass er im Anschluss andeutete, nicht zufrieden mit seiner offensiven Rolle neben Luka Doncic zu sein, machte die Sache nicht besser. In Dallas steht in diesem Sommer alles auf dem Prüfstand, ein neuer Coach und ein neues Front Office ist da, Doncic kann seinen Vertrag vorzeitig verlängern.

Die Franchise bereitet sich darauf vor, alles nach den Wünschen des Slowenen auszurichten. Passt Porzingis da rein? Es ist kaum zwei Jahre her, dass Porzingis und Doncic als die beiden Fackelträger der Franchise stilisiert wurden, das ist nun schon lange vorbei. Der Lette hat noch ganze drei Vertragsjahre vor sich, weshalb es schwer wird, ihn zu traden; klar ist aber, dass es so kaum weitergehen kann. Dallas braucht eine andere Version von Nr. 2 neben Doncic.

Zwei Stars im Visier der Mavs? Das sind die heißesten NBA-Gerüchte © getty 1/24 Die NBA ist mitten im Finals-Fieber, doch für 28 Teams hat bereits die Planung für die kommende Saison begonnen. Was tut sich derzeit in der Gerüchteküche? Welche Trades deuten sich an? Wir fassen die heißesten Gerüchte zusammen. © getty 2/24 Der größte verfügbare Name ist wohl BEN SIMMONS von den Philadelphia 76ers. Der Australier ist nach schwachen Playoffs umstritten, laut Adrian Wojnarowksi (ESPN) traf sich Simmons’ Management bereits mit Philly, um die Zukunft zu planen. © getty 3/24 Eine Sixers-Rückkehr ist nicht ausgeschlossen, schließlich hat Simmons noch Vertrag bis 2025. Dennoch würde Philly bei einem guten Angebot wohl zuschlagen. Die Pacers boten wohl bereits MALCOLM BROGDON und einen First Rounder - das war nicht genug. © getty 4/24 Michael Scotto von HoopsHype nennt die Minnesota Timberwolves als weiteren möglichen Simmons-Abnehmer. Der Australier spielte einst zusammen mit D’Angelo Russell in der Montverde Academy. © getty 5/24 Aus Minnesota ist zu vernehmen, dass D-Lo in einem potenzielle Trade-Paket nicht zur Debatte stehe. Dennoch soll es zwischen den Wolves und Sixers bereits erste Gespräche gegeben haben. © getty 6/24 KAWHI LEONARD von den L.A. Clippers kann dagegen Free Agent werden, wenn er seine Option über 36 Millionen Dollar nicht zieht. Kawhi ist jedoch derzeit verletzt, womöglich ist das Kreuzband beschädigt. Dennoch ist er der Hauptpreis in der Free Agency. © getty 7/24 Laut The Ringer bemühen sich neben den Clippers auch Dallas und Miami um den Forward. Ein Abgang erscheint aber unwahrscheinlich, schließlich kommt der 30-Jährige aus dem Süden Kaliforniens und wechselte nach L.A., um näher an seiner Heimat zu sein. © getty 8/24 Die Mavs haben aber nicht nur Leonard auf dem Zettel. New Yorker Medien berichteten zuletzt auch, dass Dallas sich um den kommenden Free Agent SPENCER DINWIDDIE bemüht. © getty 9/24 Der Guard fehlte zwar wegen eines Kreuzbandanrisses fast die komplette Saison, könnte aber dennoch gute Angebote bekommen. In einem Podcast mit Howard Beck deutete er an, dass er über 20 Mio. pro Jahr möchte. © getty 10/24 Einen Trade gab es in dieser Offseason bereits. Die Boston Celtics schickten KEMBA WALKER zu den Oklahoma City Thunder und bekamen im Gegenzug unter anderem AL HORFORD. Womöglich wird Walker aber kein Spiel für OKC bestreiten. © getty 11/24 Die Thunder sind weiter im Rebuild und haben eigentlich keine Verwendung für den 31-Jährigen. Zach Lowe von ESPN sagte kürzlich in seinem Podcast, dass sowohl die Clippers als auch die Lakers erörtern, ob sie die Finger an den Guard bekommen können. © getty 12/24 Ein anderer Name, der mit den Lakers in Verbindung gebracht wird, ist DEMAR DEROZAN. Der bald 32-Jährige wuchs in Compton auf und ist nun Free Agent bei den Spurs. © getty 13/24 Ein Deal könnte aber schwierig werden, die Lakers brauchen schon einen Sign-and-Trade, um bei DeRozan mitmischen zu können. Kandidaten hierfür wären KYLE KUZMA oder womöglich auch DENNIS SCHRÖDER. © getty 14/24 Apropos Schröder. Der Deutsche wird nicht bei Olympia spielen, weil der DBB die hohe Versicherungssumme nicht aufbringen konnte. Laut DBB-Vize Armin Andres will der Lakers-Guard zwischen 100 und 120 Mio. in der Free Agency absahnen. © getty 15/24 Free Agent ist auch ANDRE DRUMMOND, der in seinen paar Monaten in der Stadt der Engel nicht wirklich überzeugen konnte. Dave McMenamin (ESPN) glaubt dennoch, dass der Center in L.A. eine Zukunft hat. © getty 16/24 Ein anderer Center könnte dagegen gehen. Aus Spanien ist zu hören, dass der FC Barcelona MARC GASOL zurückholen und die Gasol-Brüder wiedervereinen möchte. Pau Gasol spielt seit einigen Monaten wieder in Katalonien. © getty 17/24 Die New York Knicks sind stets auf Star-Suche, gemäß New York Daily News wäre man sogar bereit R.J. BARRETT abzugeben, wenn ein Star wie DAMIAN LILLARD (Blazers) oder BRADLEY BEAL (Wizards) zu haben ist. © getty 18/24 Sollte sich kein Deal finden, haben die Knicks angeblich aber auch noch andere Guards auf dem Zettel: COLLIN SEXTON (Cavs), SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Thunder) oder auch TERRY ROZIER (Hornets). © getty 19/24 COLLIN SEXTON gilt in Cleveland als Wackelkandidat, nicht zuletzt weil die Franchise den dritten Pick hält. Chris Fedor (Cleveland.com) meldet jedoch, dass die Cavs den Guard langfristig in Ohio sehen. Der 22-Jährige kann im Sommer vorzeitig verlängern. © getty 20/24 Was passiert mit DAMIAN LILLARD in Portland? Die Blazers gaben bei der Anstellung von Chauncey Billups als Head Coach keine gute Figur ab, Chris Haynes berichtete, dass Lillard womöglich bald einen Trade in Erwägung ziehen könnte. © getty 21/24 Lillard dementierte dies zuletzt und gab an, dass ihm Worte in den Mund gelegt worden seien, die er gar nicht gesagt habe. "Alles, was ich zu sagen habe, werde ich direkt zu Neil [Blazers-GM Neil Olshey] sagen und mit meinem Team klären.” © getty 22/24 Im Gegensatz zu Lillard ist MIKE CONLEY Free Agent und kann überall unterschreiben. Utah will den Guard aber unbedingt halten, weil sie ansonsten keinen adäquaten Ersatz verpflichten können. © getty 23/24 Wie Utah will auch Golden State im kommenden Jahr wieder angreifen. Ein weiterer Star soll her, dafür bieten die Warriors wohl ein Paket aus JAMES WISEMAN und dem 7. Pick des kommenden Drafts an. © getty 24/24 John Hollinger (The Athletic) berichtete zudem, dass PASCAL SIAKAM von den Toronto Raptors ein Kandidat für ein solches Paket sein könnte. Der Kameruner konnte aber zuletzt nicht an seine All-NBA-Saison anknüpfen.

Julius Randle (New York Knicks)

Im Vergleich zur Regular Season machte Randle womöglich von allen Spielern den größten Schritt nach hinten. Seine Wahl in ein All-NBA-Team war ohnehin schon ein wenig kontrovers, in der Serie gegen Atlanta bekamen die Kritiker jede Menge Extra-Futter. All die schweren Würfe, die Randle über die Saison traf, sie gingen nun auf einmal daneben.

Randle kam nicht mehr zum Korb, er leistete sich Ballverlust um Ballverlust (gut: dieses Problem gab es in der Regular Season auch schon), er sah schlichtweg aus wie ein Spieler, für den ein gegnerisches Team mit etwas mehr Vorbereitungszeit Lösungen finden kann. Das ist per se kein Schock gewesen, aber es kam zu einem schlechten Zeitpunkt.

Julius Randle: Seine Knicks-Zahlen 20/21

Spiele Punkte FG% 3FG% Rebounds Assists Turnover Regular Season 71 24,1 45,6 41,1 10,2 6 3,4 Playoffs 5 18 29,8 33,3 11,6 4 4,6

Auch für Randle ist der anstehende Sommer nämlich richtungweisend. Für die kommende Saison ist sein Vertrag nur zu 4 Millionen Dollar garantiert, bis zum 31. Juli können die Knicks entscheiden, ob sie 19,8 Mio. daraus machen. Oder ob sie seinen Vertrag vorzeitig verlängern wollen, für vier Jahre und 106 Mio. Dollar wäre das derzeit möglich.

Randle könnte pokern, da er ein Jahr später als Free Agent für weitaus mehr Geld (5 Jahre, etwa 201 Mio.) unterschreiben kann. Nur: Die Playoffs dürften dazu beigetragen haben, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt, die New York nicht übertreffen werden wird. Randle ist ein guter Spieler - wie ein 200-Mio.-Spieler sah er in der Postseason nur eben nicht aus.

Noch im Gange - Verlierer

Eric Bledsoe (New Orleans Pelicans)

Wie kann man zum Verlierer werden, wenn das eigene Team gar nicht in den Playoffs dabei ist? Es ist die direkte Verbindung zu Jrue Holiday, der Bledsoes Platz bei den Bucks eingenommen hat. Der arme Kerl kann nicht gewinnen.

Hat Holiday eins seiner (regelmäßigen) schlechten Offensivspiele, heißt es: "Er wirft genauso mies wie Bledsoe." Spielt Holiday stark, kommt aus der anderen Ecke: "Er ist so viel besser als Bledsoe." Das hat der Guard eigentlich nicht verdient, aber es lässt sich nicht ändern. DeMar DeRozan kennt das Problem, seitdem er für Kawhi Leonard getradet wurde.