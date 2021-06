NBA News, Suns vs. Clippers: Chris Paul und Kawhi Leonard verpassen auch Spiel 2

Auch Spiel 2 der Western Conference Finals zwischen den Phoenix Suns und den L.A. Clippers wird ohne die beiden größten Stars stattfinden. Dies gaben die Teams in der Nacht auf Dienstag bekannt.

Chris Paul fehlt auf Seiten der Suns weiter, da er sich im Health and Safety Protocol der NBA befindet. Wann der 36-Jährige seinem Team wieder zur Verfügung stehen wird, ist weiter offen. "Es gibt kein Update", sagte Suns-Coach Monty Williams dazu. "Nichts hat sich verändert."

Auf der Gegenseite gibt es zumindest die positive Nachricht, dass der in Spiel 1 noch angeschlagene Marcus Morris auf dem Injury Report nicht erwähnt wurde. Hingegen wird Kawhi Leonard mit Probleme am Knie erneut fehlen, wie das Team nun offiziell machte. Der Superstar war ohnehin nicht mit dem Team nach Phoenix gereist.

Auch bei ihm gibt es keine Angabe, ob und wann er in der Serie zurückkehren kann. Wie Clippers-Coach Tyronn Lue sagte, versucht Leonard jedoch, genau wie Paul, von zuhause aus dem Team zu helfen. "Er wollte FaceTime, aber ich mag FaceTime nicht. Wir kommunizieren jetzt via Textnachricht", sagte Lue.

"Er will teilnehmen. Er kennt gerne die Anpassungen, die wir vornehmen wollen. Er will den Game-Plan kennen, damit er verstehen kann, was wir tun, wenn er das Spiel sieht. Er kann dann den Spielern und uns sagen, was gut und was schlecht ist in seinen Augen. Obwohl er zuhause mit der Reha beschäftigt ist, ist er noch immer sehr konzentriert."

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch statt (ab 3 Uhr live auf DAZN). Die Suns werden auch ohne ihren Anführer versuchen, vor heimischem Publikum den zweiten Sieg einzufahren.