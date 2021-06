NBA News: Suns-Star Chris Paul muss ins Corona-Protokoll und fehlt für unbestimmte Zeit

Chris Paul hat mit den Phoenix Suns bereits den Einzug in die Conference Finals perfekt gemacht, dort droht dem 36-Jährigen nun jedoch ein Ausfall.

Wie The Athletic berichtet, muss Paul ins COVID-19-Protokoll der Liga und wird damit vorerst auf unbestimmte Zeit fehlen. Es ist daher unklar, ob er seinem Team für Spiel 1 der Western Conference Finals schon wieder zur Verfügung stehen wird.

Die Suns warten derzeit auf ihren Gegner, der in der Serie zwischen den Utah Jazz und den L.A. Clippers (derzeit 2-2) ausgespielt wird. Der Spielplan ist noch nicht final, wahrscheinlich würde die Serie jedoch erst in der kommenden Woche beginnen. Ein mögliches Spiel 7 zwischen Utah und L.A. würde am Sonntag stattfinden.

Falls Paul geimpft ist, wäre es möglich, dass er nicht so lange isoliert werden muss wie während der Saison. Das hängt jedoch von den medizinischen Umständen ab, heißt es in dem Bericht.

Paul legte in den Playoffs bisher 15,7 Punkte, 8,7 Assists und 4,1 Rebounds auf.