NBA News: Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets wird Free Agent

Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets wird im Sommer Free Agent. Der Point Guard zieht seine Spieleroption nicht und dürfte zu den begehrtesten Spielern auf dem Markt gehören.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtete, hatte Dinwiddie bis Montag Zeit, um eine Entscheidung über seine Spieler-Option in Höhe von 12,3 Millionen Dollar zu treffen.

Der 28-Jährige absolvierte für die Nets nur die ersten drei Saisonspiele, bevor er sich einen Teilriss im Kreuzband zuzog. Berichten zufolge peilte der Guard eine Rückkehr zum Team für die Finals an, wenn die Nets diese erreicht hätten. Das war jedoch nicht der Fall, Brooklyn schied an diesem Wochenende nach einer Niederlage nach Verlängerung in Spiel 7 der Conference Semifinals gegen die Milwaukee Bucks aus.

Dinwiddie wird nun einer der besten Spielmacher auf dem Markt sein. Neben dem Nets-Guard sind auch Kyle Lowry (Toronto Raptors), Mike Conley (Utah Jazz), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers) oder aber Chris Paul (Phoenix Suns) zu haben, letzterer nur, wenn er wie Dinwiddie ebenso seine Option nicht zieht.

Dinwiddie war im Draft 2014 lediglich ein Zweitrundenpick und spielte danach auch zwei Jahre in Detroit wenig, bevor die Nets ihm eine weitere Chance gaben. Dinwiddie verbesserte sich jede Saison und legte 2019/20 im Schnitt 20,6 Punkte und 6,8 Assists im Schnitt auf.