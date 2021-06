NBA News - Spannungen bei den Boston Celtics? Blake Griffin wurde wohl vor Wechsel gewarnt

Die Boston Celtics durchlebten 2020/21 eine Saison aus der Hölle, neben sportlichen Enttäuschungen gab es offenbar auch abseits des Platzes teaminterne "Spannungen". Blake Griffin soll wohl sogar vor einem Wechsel zu den Celtics gewarnt worden sein.

Das geht aus einem Bericht von Jared Weiss (The Athletic) hervor. Demnach habe Griffin nach seinem Buyout bei den Detroit Pistons im März einen Spieler der Celtics gefragt, ob er sich dem Team anschließen soll. Der anonyme Spieler soll ihm davon abgeraten haben mit Verweis auf eine angebliche "Dysfunktion" innerhalb der Mannschaft.

Griffin schloss sich schließlich den Brooklyn Nets an, mit denen er in den Eastern Conference Semifinals erst in einem hart umkämpften Spiel 7 gegen die Milwaukee Bucks in der Overtime scheiterte (111:115). In der ersten Runde hatte Brooklyn eben jene Celtics in nur 5 Spielen aus den Playoffs eliminiert.

Die Celtics gingen nur als 7-Seed in die Postseason, nachdem sie die reguläre Saison mit nur 36 Siegen und 36 Niederlagen abgeschlossen hatten. Im Play-In-Game setzten sich Jayson Tatum und Co. immerhin gegen die Wizards durch. Dennoch stand am Ende eine enttäuschende Saison.

Die internen Querelen betrafen offenbar auch die Beziehung zwischen dem damaligen Head Coach Brad Stevens, der mittlerweile auf den Posten des President of Basketball Operations gewechselt ist, und Kemba Walker. Der Point Guard wurde vor Kurzem zu den Oklahoma City Thunder getradet.

Boston Celtics: Spieler begrüßen wohl Coaching-Wechsel

Weiss bezeichnet die Beziehung zwischen Walker und Stevens während der Saison als "spannungsreich". Offenbar soll der Coach gegenüber Walker härter gewesen sein als gegenüber anderen Star-Spielern und ihn unter anderem für Fehler in der Defense an den Pranger gestellt haben. Zwar habe es zwischen den beiden öfters verbale Streitereien gegeben, dennoch sollen sich beide gegenseitig respektiert haben.

Offenbar habe Gordon Hayward nach dessen Wechsel zu den Charlotte Hornets in der Offseason 2020 Stevens geraten, härter zu seinen Star-Spielern zu sein. Dennoch soll er zum Beispiel Marcus Smart bevorzugt behandelt haben, was in der Kabine wohl nicht gut ankam. Deshalb sollen mehrere Spieler den Wechsel von Stevens ins Front Office begrüßt haben.

Wer der neue starke Mann an der Seitenlinie wird, ist aktuell noch offen. Gute Chancen werden aber Chauncey Billups (Clippers-Assistant), Ime Udoka (Nets-Assistant) und Darvin Ham (Bucks-Assistant) zugerechnet.