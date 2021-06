NBA Playoffs: Giannis Antetokounmpo nach Niederlage der Milwaukee Bucks in Spiel 2 "nicht negativ gestimmt“

Giannis Antetokounmpo hat erklärt, dass er trotz der historischen Niederlage gegen die Nets in Spiel 2 der Eastern Conference Semifinals nicht negativ gestimmt sei. Nets-Star Kevin Durant betonte derweil, dass sich Brooklyn nicht ausruhen dürfe.

"Ich werden nicht zu positiv und ich werde nicht zu negativ", sagte Antetokounmpo im Anschluss an das Spiel. "Wir haben die Miami-Serie mit 4:0 gewonnen und ich bin nicht abgehoben in die Conference Semifinals gegangen. Jetzt liegen wir 0:2 hinten und ich bin nicht negativ gestimmt. Ich vertraue einfach weiterhin in mein Können, in meine Teamkollegen und glaube an mein Team sowie an die Gewohnheiten, die wir über das Jahr aufgebaut haben. Und hoffentlich gewinnen wir Spiel 3."

Mit der Annahme, dass die Bucks nun zwei Spiele zu Hause gewinnen müssen, war er zudem gar nicht einverstanden. "Ich will es nicht hören, dass wir zwei Spiele zu Hause gewinnen müssen. Wir müssen Spiel 3 gewinnen und alles daransetzen, das zu schaffen. Danach machen wir dasselbe mit Spiel 4. Aber jetzt richten wir erstmal unseren Fokus auf Spiel 3", erklärte er.

Für Kevin Durant und die Brooklyn Nets lief dagegen alles zusammen. "Mir hat unsere Liebe zum Detail gefallen", sagte KD. "Wir haben nicht viele perfekt Plays gehabt, aber wir haben uns zweite und dritte Chancen erarbeitet. Sie haben uns nicht am offensiven Brett zerstört, also haben wir gut ausgeboxt", fuhr er fort.

Auf der 2:0-Führung in der Serie wolle er sich jedoch nicht ausruhen. "Wir haben über weite Strecken nur das gemacht, was wir tun sollten: zwei Spiele zu Hause gewinnen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das Momentum mit nach Milwaukee nehmen können. Wir müssen fokussiert bleiben", erklärte Durant, der mit 32 Punkten bester Scorer in Spiel 2 war.

Nets vs. Bucks: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0