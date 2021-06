Olympia - Kevin Durant verstärkt wohl Team USA in Tokio

Team USA hat wohl die nächste Zusage für die Olympischen Spiele in Tokio bekommen. Wie Shams Charania und Anthony Slater (beide The Athletic) berichten, wird wohl auch Kevin Durant mit von der Partie sein.

Der 32-Jährige schied erst kürzlich mit den Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks aus den Playoffs aus, nun könnte er seine bereits dritte Goldmedaille nach 2012 und 2016 anpeilen. 2010 wurde Durant mit den USA bereits Weltmeister und wurde dort zum MVP des Turniers gewählt.

Somit nimmt der Kader von Team USA langsam Formen an, Berichten zufolge haben in Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Draymond Green (Golden State Warriors), Jayson Tatum (Boston Celtics), Bradley Beal (Washington Wizards) und Devin Booker (Phoenix Suns) bereits fünf weitere Stars zugesagt.

Die Zusage von Durant käme überraschend, schließlich verpasste der zweifache Finals-MVP die Saison 2019/20 mit einem Achillessehnenriss komplett und kämpfte auch in dieser Spielzeit hin und wieder mit Verletzungen. Dazu spulte KD in den Playoffs ein hohes Pensum ab, alleine in den Spielen 5 bis 7 der Conference Semifinals spielte Durant 141 von 149 möglichen Minuten.

In gut zwei Wochen wird sich das Team für Olympia dann erstmals versammeln, vom 6. Bis 18. Juli findet das Training Camp in Las Vegas statt.