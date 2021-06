NBA News: L.A. Clippers müssen restliche Playoffs auf Serge Ibaka verzichten

Die Hoffnungen auf ein Comeback von Serge Ibaka in den West-Semifinals gegen die Utah Jazz sind dahin! Der Big Man musste sich am Donnerstag einer Operation am Rücken unterziehen lassen und wird den L.A. Clippers für die restlichen Playoffs fehlen.

Das gab das Team am Freitag in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Der 31-Jährige plagt sich schon lange mit Rückenproblemen herum. Gegen Ende der regulären Saison musste er 30 Partien aussetzen, bevor er für die letzten beiden Spiele der Regular Season sowie die ersten beiden Playoff-Partien der Clippers aufs Parkett zurückkehrte.

Seither fiel Ibaka aber erneut aus, nun steht fest, dass er nicht mehr ins Playoff-Geschehen wird eingreifen können. "Es gibt nichts, das ich lieber gemacht hätte, als meinen Brüdern auf dem Court zu helfen und zu versuchen, eine Championship für die Clippers zu gewinnen", schrieb der Big Man auf Instagram.

"Das war eine sehr harte Saison, ich habe sehr hart gearbeitet, pünktlich zu den Playoffs wieder zurück zu sein, aber manchmal machen dir Verletzungen einen Strich durch die Rechnung", so Ibaka weiter. "Meine Gesundheit muss Priorität haben."

Die Clippers verpflichteten Ibaka in der vergangenen Offseason in der Hoffnung, ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu einem Titel gefunden zu haben. Mit seiner Erfahrung aus dem Championship-Run der Toronto Raptors an der Seite von Kawhi Leonard sowie seinen Qualitäten als Stretch-Big in der Offense und Ringbeschützer in der Defense hätte Ibaka eine wichtige Rolle in der Serie gegen die Jazz und gegen Center Rudy Gobert spielen können.

Ibaka startete die ersten 39 Spiele im Clippers-Trikot, bevor seine Rückenprobleme einsetzten. In der regulären Saison kam er im Schnitt auf 11,1 Punkte, 6,7 Rebounds und 1,1 Blocks bei 51 Prozent aus dem Feld sowie 33,9 Prozent von Downtown. In den Playoffs ersetzten ihn Ivica Zubac oder in einem Small-Ball-Lineup Nicolas Batum in der Starting Five der Clippers. L.A. liegt vor Spiel 3 in der Nacht auf Sonntag (ab 2.30 Uhr live auf DAZN) in der zweiten Playoff-Runde gegen die Jazz mit 0-2 zurück.

Jazz vs. Clippers: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0