NBA News: Blazers stellen Chauncey Billups als Head Coach vor - Nachfrage zu Anschuldigung wird abgewürgt

Die Portland Trail Blazers haben am Dienstag ihren neuen Head Coach Chauncey Billups offiziell vorgestellt. Eine Nachfrage zu dessen Vergangenheit wurde jedoch vom PR-Team abgewürgt.

Billups hatte sich in Portland gegenüber den weiteren Finalisten Becky Hammon und Mike D'Antoni durchgesetzt, seine Verpflichtung wurde jedoch kritisiert, nachdem Anschuldigungen gegen ihn aus dem Jahr 1997 erneut an die Oberfläche kamen. Billups wurde damals in einer Zivilklage Vergewaltigung vorgeworfen. Er wurde nicht verhaftet, die Angelegenheit wurde stattdessen außergerichtlich geklärt.

Blazers-GM Neil Olshey beteuerte am Dienstag nun, dass das Team eine unabhängige Untersuchung dieser Anschuldigungen vorgenommen habe, bevor Billups verpflichtet wurde. Über die Details dieser Untersuchung wollte er indes keine Ankunft nehmen. "Wir haben diese Anschuldigungen sehr ernst genommen und mit der Gründlichkeit behandelt, die angebracht war", so Olshey.

Billups selbst begann seinen Teil der Pressekonferenz mit der folgenden Aussage: "Bevor ich über meine Rolle mit dem Team spreche, möchte ich über diesen Vorfall im Jahr 1997 sprechen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, dass jede einzelne Entscheidung einen großen Einfluss auf das Leben eines Menschen haben kann. Ich habe in einem sehr jungen Alter erfahren, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat", so Billups.

"Und das hat dazu geführt, dass ich einige sehr, sehr gesunde aber schwere Unterhaltungen mit meiner Frau, die damals meine Freundin war, und meinen Töchtern führen müsste, über das, was damals wirklich passiert ist und was sie über mich in den Nachrichten lesen mussten. Diese Erfahrung hat mein Leben in so vielen verschiedenen Arten geprägt. [...] Es hat jede Entscheidung, die ich getroffen habe, beeinflusst, und mich in einigen unglaublichen Arten geprägt."

Chauncey Billups: Blazers würgen Nachfrage ab

Später in der Pressekonferenz wurde der 44-Jährige darum gebeten, weiter zu erklären, inwieweit ihn dieser Vorfall geprägt habe, ein Moderator in Diensten der Blazers sprang jedoch dazwischen, bevor Billups antworten konnte. "Wir danken für die Frage, aber diese wurde schon gestellt und beantwortet."

Billups' erste Aufgabe bei seinem neuen Team wird voraussichtlich darin bestehen, die Spannungen zwischen dem Team und Superstar Damian Lillard anzugehen. Dieser war an der Suche nach einem neuen Coach zwar beteiligt, sagte vergangene Woche allerdings, er habe von den Vorwürfen gegen Billups nicht gewusst.

In den vergangenen Tagen kursierte ein Bericht, der Point Guard könne womöglich einen Trade forcieren, Olshey zeigte sich dazu jedoch unbesorgt. "Dames Zufriedenheit hängt immer vom Gewinnen ab und der Möglichkeit, auf dem höchsten Level erfolgreich zu sein", sagte Olshey. "Chauncey erbt das jetzt, aber vor allem ich bin gefragt, ihm dafür das richtige Team zusammenzustellen."

Billups, der selbst 18 Jahre in der NBA spielte und derzeit noch bei den Clippers als Assistant Coach von Tyronn Lue fungiert, blickte optimistisch auf seinen ersten Job als Head Coach. "Heute ist ein großartiger Tag für mich und meine Familie. Das ist mein Traumjob. Das ist einer der schönsten Tage meines Lebens", sagte Billups.