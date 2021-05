NBA: Spannungen in Utah? Donovan Mitchell "erzürnt" wegen Verletzung

Donovan Mitchell von den Utah Jazz verpasste Spiel 1 gegen die Memphis Grizzlies, was auch bei den Teamkollegen für Verwunderung sorgte. Berichten zufolge gibt es Spannungen zwischen dem All-Star und dem Team wegen der Entscheidung.

Laut Tim MacMahon und Brian Windhorst (beide ESPN) sei Mitchell "erzürnt" gewesen, als dieser einige Stunden vor dem Spiel davon erfuhr, dass die Jazz den Shooting Guard nicht spielen lassen wollten. Die Entscheidung der Franchise soll dafür gesorgt haben, dass die Beziehung in Salt Lake City zwischen Star und Team noch angespannter als zuvor sei.

Mitchell hatte sich Mitte April gegen die Indiana Pacers am Knöchel verletzt und im Anschluss den Rest der Regular Season verpasst. Der All-Star trainiert wieder mit dem Team und gab am Vormittag vor Spiel 1 an, dass er spielen wolle. Die medizinische Abteilung legte jedoch ein Veto ein, obwohl Mitchell nicht auf dem offiziellen Injury Report gelistet war.

Das sorgte auch bei den Mitspielern für Verwunderung. "Es war eine große Überraschung", sagte Rudy Gobert nach der Niederlage. "Ich versuche, mich da rauszuhalten, sonst bekomme ich Kopfschmerzen." Auch Bojan Bogdanovic war überrascht und Coach Quin Snyder erklärte, dass er ob der Entscheidung nicht glücklich gewesen sei.

Auch Mitchell äußerte sich inzwischen. "Ich war natürlich frustriert und sauer, dass ich nicht spielen konnte", sagte der Star der Jazz am Montag. "Ich habe mich gut gefühlt, aber anscheinend war ich es doch nicht."

Die Jazz verkündeten inzwischen, dass Mitchell für Spiel 2 gegen die Grizzlies zur Verfügung stehen werde. Dieses findet in der Nacht auf Donnerstag um 4 Uhr deutscher Zeit in Salt Lake City statt.

