NBA: Kommentar zum Rekord von Russell Westbrook: Die Zahlen lügen - in beide Richtungen

Russell Westbrook hat sein 182. Triple-Double aufgelegt und dadurch endgültig Oscar Robertson als Spitzenreiter verdrängt. Welche Bedeutung hat dieser Rekord - und dieser Spieler? Ein Kommentar.

Es wäre dem Thema, es wäre dem Typen und es wäre dem Rekord nicht angemessen gewesen, wenn Russell Westbrook sein 182. Triple-Double nicht in einem Spiel geholt hätte, in dem sein Team verlor und in dem er selbst den spielentscheidenden Wurf danebensetzte. Einen Dreier, obwohl sein Team nur zwei Punkte brauchte. Das Ende einer furiosen Achterbahnfahrt.

Es geht bei Westbrook nicht ohne Extreme, ohne das obligatorische "Ja, aber...". Westbrook polarisiert so stark, dass es mittlerweile kaum noch eine objektive Einschätzung zu ihm gibt. Man polemisiert in die eine Richtung (wie Coach Scott Brooks, wenn man ihn als zweitbesten Point Guard aller Zeiten bezeichnet) oder in die andere, wenn man alles, was er macht, als überschätzt abtut.

Das wird auch bei diesem Meilenstein der Fall sein, der einerseits beeindruckt und andererseits doch seit Jahren erwartbar war. Es ist auch kein Wunder: Westbrook ist die fleischgewordene Statistik-Inflation. Seine absurden Zahlen (aufgerundet derzeit: 22, 12 und 12!) und Rekorde reflektieren nicht seinen "wahren" Wert, schon seit Jahren nicht. Allerdings lügen sie auch in die andere Richtung.

Triple-Doubles: Ein Muster ohne Wert?

Westbrook ist einer der balldominantesten Spieler aller Zeiten, der dabei nicht besonders (und oft sogar besonders wenig) effizient auftritt. Er holt Triple-Doubles in einer Ära, in der diese

a) leicht zu bekommen (siehe die All-Time-Rangliste!) und

b) ziemlich populär sind.

Zu Zeiten von Westbrooks "Vorgänger" Oscar Robertson war noch nicht einmal der Begriff geläufig, das kam erst in den 80ern durch eifrige PR der Lakers, als Magic Johnson Triple-Doubles am Fließband produzierte. Durch Ice Cubes Song "It Was A Good Day" Anfang der 90er wurde das Ganze popkulturell relevant. Es ist noch ein relativ neues Muster, insbesondere die "Jagd" danach.

Westbrook hat sich diese spätestens 2016/17 ganz oben auf die Fahnen geschrieben, als er erstmals seit Robertson einen Triple-Double-Schnitt hinlegte und (vor allem) deswegen MVP wurde. Seither hat er das Kunststück dreimal wiederholt und kam einem zweiten MVP-Award trotzdem nicht nahe, was zeigt, dass auch bei den Wählern die Faszination etwas zurückgegangen ist.

Triple-Doubles sind, streng genommen, ein Muster fast ohne Wert: 20 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists sind für ein Team ja nicht wertvoller als 20 Punkte, 9 Rebounds und 11 Assists. Sie haben nur einen weitaus griffigeren Namen bekommen.

All-Time Triple-Doubles der NBA: Oscar Robertson, Russell Westbrook, Larry Bird & Co. © getty 1/27 Nach 47 Jahren mit Oscar Robertson auf dem Thron gibt es einen neuen Triple-Double-König! Russell Westbrook hat sich mit 28 Punkten, 21 Assists und 13 Rebounds gegen die Hawks an die Spitze des All-Time-Leaderboards gesetzt. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/27 Platz 23: Chris Webber - 21 Triple-Doubles in 831 Spielen - Warriors, Bullets/Wizards, Kings, 76ers, Pistons © getty 3/27 Platz 23: Kareem Abdul-Jabbar - 21 Triple-Doubles in 1.560 Spielen - Bucks, Lakers © getty 4/27 Platz 23: Kobe Bryant - 21 Triple Doubles in 1.346 Spielen - Lakers © getty 5/27 Platz 23: Michael Ray Richardson - 21 Triple-Doubles in 556 Spielen - Knicks, Warriors, Nets © getty 6/27 Platz 22: Walt Frazier - 23 Triple-Doubles in 825 Spielen - Knicks, Cavaliers © getty 7/27 Platz 20: Giannis Antetokounmpo - 25 Triple-Doubles in 585 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Bucks © getty 8/27 Platz 20: Clyde Drexler - 25 Triple-Doubles in 1.086 Spielen - Trail Blazers, Rockets © getty 9/27 Platz 19: Elgin Baylor - 26 Triple-Doubles in 846 Spielen - Lakers © getty 10/27 Platz 18: Michael Jordan - 28 Triple-Doubles in 1.072 Spielen - Bulls, Wizards © getty 11/27 Platz 16: Grant Hill - 29 Triple-Doubles in 1.026 Spielen - Pistons, Magic, Suns, Clippers © getty 12/27 Platz 16: Draymond Green - 29 Triple-Doubles in 636 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Warriors © getty 13/27 Platz 15: John Havlicek - 31 Triple-Doubles in 1.270 Spielen - Celtics © getty 14/27 Platz 13: Rajon Rondo - 32 Triple-Doubles in 915 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers, Hawks, Clippers © getty 15/27 Platz 13: Ben Simmons - 32 Triple-Doubles in 272 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Sixers. © getty 16/27 Platz 12: Bob Cousy - 33 Triple-Doubles in 924 Spielen - Celtics, Kings © getty 17/27 Platz 11: Luka Doncic - 35 Triple-Doubles in 195 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Mavericks © getty 18/27 Platz 10: Fat Lever - 43 Triple-Doubles in 752 Spielen - Trail Blazers, Nuggets, Mavericks © getty 19/27 Platz 9: Nikola Jokic - 56 Triple-Doubles in 449 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Nuggets © getty 20/27 Platz 8: James Harden - 58 Triple-Doubles in 875 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Thunder, Rockets, Nets © getty 21/27 Platz 7: Larry Bird - 59 Triple-Doubles in 897 Spielen - Celtics © getty 22/27 Platz 6: Wilt Chamberlain - 78 Triple-Doubles in 1.045 Spielen - Warriors, 76ers, Lakers © getty 23/27 Platz 5: LeBron James - 99 Triple-Doubles in 1.308 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 24/27 Platz 4: Jason Kidd - 107 Triple-Doubles in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 25/27 Platz 3: Magic Johnson - 138 Triple-Doubles in 906 Spielen - Lakers © getty 26/27 Platz 2: Oscar Robertson - 181 Triple-Doubles in 1.040 Spielen - Royals, Bucks © getty 27/27 Platz 1: Russell Westbrook - 182 Triple-Doubles in 940 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Thunder, Rockets, Wizards

Ist Russell Westbrook über- oder unterschätzt?

Auf den zweiten Blick lässt sich Westbrook leichter "auseinandernehmen". Auch in dieser Saison: Bei den Points per 100 Shot Attempts rangiert er laut Cleaning the Glass im 18. Perzentil, bei den Dreierschützen im siebten. Die Offense der Wizards ist um 2,9 Punkte schlechter, wenn Westbrook mit auf dem Court steht. Vergangene Saison waren es in Houston -3,9 Punkte. Die schwache Defense kommt erschwerend hinzu, die haarsträubenden Entscheidungen am Ende enger Spiele ebenfalls.

Westbrook ist ein Spieler mit etlichen Makeln, in der heutigen NBA kein Superstar. Manches Positive fliegt aber auch unter dem Radar. Wie die Tatsache, dass seine Teammates (der Kategorie Nicht-Superstar) in aller Regel durch Wände für ihn gehen würden. Oder der Umstand, dass seine furiose Energie und sein Selbstvertrauen anstecken können. Das lässt sich statistisch schwerer erfassen.

So absurd die Statistik-Jagd manchmal wirkt: Man muss Russ zugutehalten, dass seine Teams eine 136-36-Bilanz haben, wenn er ein Triple-Double auflegt. Seit seinem Rookie-Jahr hat Westbrook nur einmal (2015) die Playoffs verpasst. Trotz des Horrorstarts könnte sich das auch in diesem Jahr wiederholen, von den potenziellen Play-In-Teams waren die Wizards zuletzt vor allem dank ihm das formstärkste. Das Team lag am Boden, ist aber wieder aufgestanden.

Solche Dinge werden historisch nicht so überdauern wie der Triple-Double-Rekord oder die hitzigen Diskussionen rund um Westbrook. Sie gehören aber ebenso mit zu seiner Geschichte.

Russell Westbrook: Seine Statistiken für die Washington Wizards