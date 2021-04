NBA-News: Warriors-Rookie James Wiseman verpasst wohl den Rest der Saison

James Wiseman, der zweite Pick der Golden State Warriors im Draft 2020, verpasst mit einem Meniskusriss im rechten Knie wohl den Rest der Saison. Dies berichtet ESPN. Der 20-Jährige verletzte sich in der Partie am Samstag gegen die Houston Rockets.

Für die Ermittlung der genauen Diagnose seien weitere Untersuchungen notwendig, um den Behandlungsplan sowie den Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr abschätzen zu können. Der Big Man zog sich die Verletzung in einem Duell mit Rockets-Forward Kenyon Martin Jr. zu, als er nach einem Dunkversuch unglücklich landete.

Wiseman, der bereits im Februar drei Wochen mit einer Blessur am Handgelenk ausfiel, legte in der bisherigen Saison 11,5 Punkte und 5,8 Rebounds in durchschnittlich 21 Minuten Einsatzzeit auf (39 Spiele). Sollte sich der Meniskusriss bestätigen, ist mit einer Ausfallzeit von mindestens sechs Wochen zu rechnen.

Die Warriors belegen derzeit mit einer Bilanz von 25-28 Platz zehn in der Western Conference. Sollten sie diesen zumindest verteidigen und sich für das Play-In-Turnier qualifizieren, wäre ein Mitwirken Wisemans denkbar, ein Einsatz im weiteren Verlauf der Regular Season scheint hingegen ausgeschlossen.