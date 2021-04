NBA News: Magic-Rookie Devin Cannady erleidet Horrorverletzung

Devin Cannady von den Orlando Magic hat sich während der 112:131-Niederlage gegen die Indiana Pacers eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. Die Anwesenden in der Halle reagierten geschockt.

Cannady erlitt einen offenen Bruch seines rechten Knöchels, als er noch im ersten Viertel versuchte, einen Korbleger von Edmond Sumner zu erschweren. Der 24-Jährige landete dabei unglücklich. Magic-Center Mo Bamba zog sich umgehend das eigene Trikot aus, um Cannadys gebrochenen und blutenden Knöchel abzudecken.

"Ich habe gesehen, dass mein Mitspieler am Boden lag, und ich habe einfach getan, was er auch für mich getan hätte. Ich habe schnell gedacht und wollte nicht, dass er selbst diese Verletzung sehen muss. Deswegen habe ich mein Shirt genommen und es ihm gegeben", erklärte Bamba.

Cannady wurde mit einer Trage aus der Halle gebracht und noch in der Nacht operiert. Wie lange er mit der Verletzung ausfallen wird, ist noch nicht bekannt, allerdings dürfte es eine lange Zeit werden. Das Timing ist doppelt unglücklich, weil er erst am 16. April einen Two-Way-Vertrag bei den Magic unterschrieben hatte. Zuvor hatte Cannady mit den Lakeland Magic den Titel in der G-League geholt.

Über sieben NBA-Spiele kam er vor der Partie gegen die Pacers auf 4,9 Punkte. "Er ist ein guter Junge, der sich abgearbeitet hat, um besser zu werden", sagte Tyrone Corbin, der die Magic am Sonntag in Abwesenheit von Head Coach Steve Clifford (Corona) betreute. "Es ist unerträglich, ihn so am Boden zu sehen. Wir beten für ihn."