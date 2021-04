NBA - Luka Doncic kritisiert Play-In-Tournament: "Verstehe die Idee nicht"

Die Dallas Mavericks bleiben nach der Niederlage gegen die Philadelphia 76ers auf Platz sieben der Western Conference kleben. Eine Teilnahme am Play-In-Tournament wird wahrscheinlicher, Mavs-Star Luka Doncic ist jedoch kein großer Fan davon.

"Ich verstehe die Idee dahinter nicht", erklärte der Slowene nach der 95:113-Niederlage der Texaner. "Du spielst 72 Partien, um in die Playoffs zu kommen. Dann verlierst du zweimal in Folge und bist raus aus den Playoffs? Ich sehe keinen Sinn dahinter."

Das Play-In-Tournament wurde vor der Saison neu eingeführt, nachdem es in der Bubble von Orlando in abgespeckter Form bereits getestet wurde. Die Teams von Platz sieben bis zehn jeder Conference spielen dabei die letzten beiden Playoff-Plätze aus. Der Siebte spielt gegen den Achten, der Sieger bekommt den 7-Seed. Der Verlierer muss hingegen noch einmal gegen den Gewinner aus dem Duell aus Neun gegen Zehn ran, der Sieger erhält das letzte Ticket und bekommt es in den Playoffs mit dem besten Team der Conference zu tun.

Doncic scheint wenig Lust auf dieses Mini-Turnier zu haben und gab an, dass das Ziel der Mavs für den Rest der Saison sei, mindestens den sechsten Platz im Westen zu sichern. Für den Moment beträgt der Rückstand auf Rang sechs, welchen die Portland Trail Blazers halten, aber zwei Spiele, dazu besitzen die Blazers mit zwei Siegen über Dallas bereits den Tiebreaker.

Was für Dallas spricht, ist der einfache Spielplan. Die Mavs haben das mit Abstand einfachste Restprogramm aller Teams, die Blazers spielen dagegen nur noch drei Partien gegen Mannschaften, die derzeit außerhalb der Playoffs sind (Houston, Cleveland, Indiana).

Western Conference: Der Kampf um die Playoffs