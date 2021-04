NBA News, Lakers: Anthony Davis nach Reha-Meilenstein kurz vor Comeback

Anthony Davis wird den Los Angeles Lakers sehr bald wieder zur Verfügung stehen. Wie Frank Vogel am Donnerstag bekanntgab, hat der Superstar die Freigabe für Ganzfeld-Aktivitäten erhalten.

Der Head Coach schloss für Davis bereits eine Rückkehr am kommenden Samstag gegen die Utah Jazz nicht aus, sagte jedoch, diese sei "unwahrscheinlich". Die Lakers müssen nach der Partie gegen die Boston Celtics zweimal in Serie gegen den Primus der Western Conference sein.

Es stehe jedoch "nicht außer Frage", dass Davis in einer dieser Partien zurückkehrt, so Vogel. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass der 28-Jährige irgendwann in der kommenden Woche wieder für den Meister auf dem Court steht.

Davis hatte zuletzt am 14. Februar auf dem Court gestanden, seitdem fällt der Big Man mit Problemen an der rechten Wade aus. Insgesamt kam er in dieser Saison, seiner zweiten mit den Lakers, bisher bloß auf 23 Spiele (22,5 Punkte, 8,4 Rebounds im Schnitt).

Mit Davis' Rückkehr wird sich das prall gefüllte Lakers-Lazarett dann langsam leeren. Gegen die Celtics fehlten dem Team aus Los Angeles unter anderem auch LeBron James, dessen Rückkehr sich wohl noch etwas ziehen wird, sowie Andre Drummond (Zehenverletzung) und Markieff Morris (Knöchel).

Trotz der Verletzungen haben sich die Lakers zuletzt gut über Wasser gehalten. Dank der besten Defense der Liga belegen die Kalifornier immerhin noch Platz 5 in der Western Conference.