NBA-News: Kevin Love von den Cleveland Cavaliers entschuldigt sich für Aussetzer

Cavs-Routinier Kevin Love hat sich nach seinem skurrilen Aussetzer in der Partie gegen die Toronto Raptors entschuldigt. Bei der Niederlage ärgerte er sich im dritten Viertel so sehr über einen Non-Call der Schiedsrichter, dass er den Ball nach einem gegnerischen Korb einfach wieder zurück ins Feld tippte.

Der Ball landete bei den Raptors, die den offenen Dreier versenkten und anschließend 112:96 gegen die Cavaliers gewannen. "Ich war nicht ich selbst. Ich entschuldige mich für den Vorfall, der unschön war. Ich hatte keine bösen Absichten", erklärte Love in einem Zoom-Call mit der Presse, in dem er einen 13-minütigen Monolog hielt und diesen als "Therapiestunde" bezeichnete.

Nach der gegenüber seinen Teamkollegen respektlosen Aktion prasselte ein Shitstorm in den sozialen Medien auf den Veteranen ein, sein Verhalten wurde als kindisch und unakzeptabel bezeichnet. Love stellte klar, dass es nichts mit den Coaches und den Mitspielern zu tun gehabt habe und sprach über den komplizierten Umgang mit seinen vielen Verletzungen sowie seine mentalen Probleme in der Vergangenheit.

Die Kritik sei ein wenig "außer Kontrolle geraten, ich wollte das Spiel nicht beschädigen, ich wollte den Ball noch nicht einmal einwerfen". Love sei es wichtig, ihn anhand seines Charakters zu beurteilen. "Ihr könnt mich für den ganzen Basketballkram killen, aber ich liebe dieses Spiel und hoffe, dass ich noch so viele Jahre wie möglich spielen kann."

Laut Cavs-Coach J.B. Bickerstaff habe Love einen Fehler begangen und mit ihm darüber gesprochen. Auch bei seinen Manschaftkameraden habe sich Love entschuldigt, ihm sei der Zwischenfall im Nachgang peinlich. "Er nimmt sich dafür in die Verantwortung, das erwarte ich von ihm." Love spielt seine siebte Saison in Cleveland, 2016 gewann er die Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit belegen die Cavs mit einer Bilanz von 21-40 den drittletzten Platz in der Eastern Conference.