NBA - Vier Jahre, 160 Millionen Dollar! Jrue Holiday verlängert bei den Milwaukee Bucks

Die Milwaukee Bucks und Star-Guard Jrue Holiday haben sich auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt. Das berichtet Shams Charania für The Athletic & Stadium unter Berufung auf den Berater des Spielers, Jason Glushon. Der 30-jährige Holiday soll dafür angeblich 160 Millionen US-Dollar erhalten.

Laut Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) sollen 135 Millionen Dollar an Gehalt garantiert sein, mit Bonuszahlungen könnte Holiday insgesamt auf besagt 160 Millionen kommen.

Holiday kam als Teil eines Trades, an dem insgesamt vier Teams beteiligt waren, und schlug auf Anhieb gut ein beim Team des amtierenden MVP Giannis Antetokounmpo. Neben seinen Qualitäten als Spielmacher weiß Holiday als exzellenter Verteidiger zu überzeugen. In der laufenden Saison verbucht er 17 Punkte und 5,4 Assists durchschnittlich.

Holiday wurde 2009 von den Philadelphia 76ers an Position 17 in der ersten Draft-Runde gepickt. 2013 wechselte er nach seiner bislang einzigen All-Star Saison zu den New Orleans Pelicans.