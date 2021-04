NBA: Blazers-Coach Terry Stotts in Portland auf dem Hot Seat?

Die Portland Trail Blazers belegen im Moment noch den sechsten Platz in der Western Conference, dennoch gibt es wohl Zweifel, ob Coach Terry Stotts auch noch nach der Saison an der Seitenlinie stehen wird. Bei den Blazers ist man nicht voll vom langjährigen Coach überzeugt.

Gemäß Jason Quick von The Athletic werden die Blazers nach der aktuellen Spielzeit "ganz genau" hinschauen, was die Zukunft von Stotts in Portland betrifft. Der 63-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2022, der ihm angeblich sieben Millionen Dollar jährlich einbringen soll.

Laut Quick herrscht in Oregon Unzufriedenheit, da die Defense erneut nicht verbessert werden konnte. Trotz Neuzugängen wie Robert Covington, Derrick Jones oder Norman Powell belegen die Blazers im Moment den vorletzten Platz im Defensiv-Rating.

Ein weiterer Punkt sind die bisher schwachen Vorstellungen gegen die besten Teams der Liga. Gegen die Top-5 im Westen konnte nur eines von neun Spielen gewonnen werden, das Management sieht auch im "fehlenden Einsatz" einen Grund dafür.

Portland steht mit einer Bilanz von 32-24 auf Platz sechs im Westen, profitierte aber vornehmlich von den Crunchtime-Fähigkeiten von Superstar Damian Lillard, welcher der Hauptgrund für die 22-8-Bilanz in engen Spielen ist. So haben die Blazers zwar die neuntbeste Bilanz der NBA, im Netratin (-0,2) belegen die Blazers dagegen nur Platz 16.