NBA-News: Austin Rivers vor Unterschrift bei den Denver Nuggets

Nach der schweren Verletzung von Jamal Murray haben die Denver Nuggets offenbar eine Alternative für die Guard-Positionen gefunden. Nach Informationen von Mike Singer von der Denver Post soll Austin Rivers "wahrscheinlich" einen 10-Tages-Vertrag in den Rocky Mountains unterschreiben.

Die Unterschrift soll in den kommenden Tagen erfolgen, Rivers soll sich bereits in Denver aufhalten. Zuvor hatte neben Singer bereits Shams Charania von The Athletic darüber berichtet, dass es "ernste Gespräche" zwischen den Parteien gebe.

Nachdem sich Rivers im Rahmen eines Drei-Team-Trades zwischen den 76ers, Thunder und Knicks Oklahoma City angeschlossen hatte, wurde er umgehend gewaived. In 21 Partien für New York hatte er zuvor 7,3 Punkte und 2,0 Assists aufgelegt, zuletzt aber nicht mehr der Rotation angehört.

In Denver könnte er nach dem Kreuzbandriss von Starspieler Murray, der die restliche Saison verpassen wird, Facundo Campazzo und Monte Morris im Backcourt unterstützen. Bereits vor der Verletzung wurde diese Position durch den Trade für Aaron Gordon ausgedünnt, da Gary Harris und R.J. Hampton die Franchise verließen.

Als Alternativen zu Rivers wurden zuletzt auch Troy Daniels und Gerald Green gehandelt, die ebenfalls bei keinem Team unter Vertrag stehen. Rivers unterschrieb vor der Saison einen Dreijahresvertrag über zehn Millionen Dollar bei den Knicks, allerdings war nur das erste Jahr garantiert.

Als Routinier könnte er bei den Nuggets eine Reservistenrolle einnehmen, das Team steht auf Platz vier der Western Conference mit einer Bilanz von 35-20. Vor dem Sieg gegen die Heat in der Nacht auf Donnerstag hatte Head Coach Michael Malone berichtet, dass Murray nach seinem Ausfall "am Boden zerstört" sei. "Wir lieben ihn und werden ihn unterstützen, damit er nächstes Jahr wieder dabei ist." Murray könnte bis zu zwölf Monate ausfallen.