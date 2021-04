NBA-News: Anthony Davis von den Los Angeles Lakers kündigt Comeback gegen Dallas Mavericks an

Anthony Davis hat sein Comeback nach gut neun Wochen Verletzungspause für das anstehende Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks in der Nacht auf Freitag (ab 3.30 Uhr live auf DAZN) angekündigt. Er sei zurück bei "100 Prozent", so der 28-Jährige.

Eine kleine Einschränkung lieferte Davis dann aber doch: Er werde gegen die Mavs nur dann zurückkehren, wenn sein rechtes Bein gut auf die Trainingseinheit am Mittwoch reagiere. AD hat seit dem 14. Februar aufgrund Problemen an der rechten Wade kein Spiel mehr absolviert.

"Ich wusste sofort, dass es eine ernste Verletzung ist", blickte der Big Man zurück. "Es war nicht ganz so ernst, wie es hätte sein können, aber es war dennoch eine sehr signifikante Verletzung. Ich hatte zunächst Angst, dass ich mir etwas gerissen hätte."

Lakers-Coach Frank Vogel kündigte an, Davis gegen die Mavs von Beginn an auflaufen zu lassen. Allerdings wird AD zunächst ein Minutenlimit erhalten, in den ersten beiden Spielen nach seinem Comeback soll er höchstens um die 15 Minuten abspulen. Anschließend soll das Limit in Absprache mit Davis und den Ärzten nach und nach aufgeweicht werden.

Lakers-Coach Vogel: "Davis wird etwas Zeit brauchen"

"Wenn man so lange draußen ist, dauert es normalerweise ein paar Wochen, bis du wirklich deine Beine zurück hast, in einem Rhythmus bist, das Timing zurück ist und dich mit den neuen Teamkollegen eingespielt hast", erklärte Vogel und nahm etwas den Druck von AD: "Er wird etwas Zeit brauchen."

Seit dem Ausfall von Davis hat der amtierende Champion nur 14 Siege aus 30 Spielen geholt und ist auf Platz 5 in der Western Conference zurückgefallen. In einem Großteil der Partien musste L.A. dabei auch auf LeBron James verzichten, der mit einer Knöchelverletzung wohl noch ein paar Wochen von seinem Comeback entfernt ist.

Insgesamt stehen die Lakers aktuell bei einer Bilanz von 35 Siegen und 23 Niederlagen, der Rückstand auf die Denver Nuggets auf Platz vier (37-20) beträgt 2,5 Spiele. Vor seiner Verletzung legte die Braue im Schnitt 22,5 Punkte, 8,4 Rebounds und 1,8 Blocks bei 53,3 Prozent aus dem Feld in 23 Partien auf.