NBA Tabelle und Ergebnisse: Utah Jazz stehen als erstes Playoff-Team fest

Die Utah Jazz stehen als erstes Team 2021 fest in den Playoffs, obwohl sie ihr Spiel am Wochenende gegen die Minnesota Timberwolves verloren. Dennoch ist ihnen die Teilnahme nun nicht mehr zu nehmen.

Da die Portland Trail Blazers in der Nacht gegen die Memphis Grizzlies verloren, stehen die Jazz mit ihrer 44-16-Bilanz 12 Spiele vor Platz sechs (Portland) und 12,5 Spiele vor dem ersten Play-In Platz 7 (Memphis). Selbst wenn Utah nun alle zwölf verbleibenden Spiele verlieren sollte, könnten diese beiden Teams die Jazz also nicht mehr überholen, da die Jazz gegen beide den Tie-Breaker halten.

Für Utah steht damit die fünfte Playoff-Teilnahme in Folge fest, um Platz eins festigen zu können, müssen sie allerdings weiter die Phoenix Suns und die L.A. Clippers auf Distanz halten. In den vergangenen beiden Saisons schied Utah in der ersten Playoff-Runde aus, diesmal sind die Ambitionen ungleich größer.

NBA Tabelle: Das Rennen um Platz eins im Westen

Platz Team Siege Niederlagen 1 Utah Jazz 44 16 2 Phoenix Suns 42 18 3 L.A. Clippers 43 19

NBA: Das Rennen um die Play-In-Plätze

Sollte Utah auf Platz eins landen, würde es in der ersten Runde gegen ein Team gehen, das sich im Play-In-Turnier behauptet hat. Derzeit kommen dafür in erster Linie die Blazers und Grizzlies in Frage, auf Platz neun und zehn folgen die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors. Auch die Dallas Mavericks und die Los Angeles Lakers sind aber noch in der Verlosung.

In der Eastern Conference ist das mögliche Teilnehmerfeld derzeit sogar noch größer, zwischen Platz 4 (New York Knicks) und Platz 12 (Toronto Raptors) liegen nur 8,5 Spiele. Mit einer Siegesserie von nun acht Spielen haben sich die Washington Wizards mittlerweile auf Platz 10 vorgekämpft. New York hat sogar neun Spiele am Stück gewonnen, aber das wohl schwerste Restprogramm aller Kandidaten.

NBA Tabelle: Das Playoff-Rennen im Osten

Platz Team Siege Niederlagen 4 New York Knicks 34 27 5 Atlanta Hawks 34 27 6 Boston Celtics 32 29 7 Miami Heat 32 29 8 Charlotte Hornets 30 30 9 Indiana Pacers 29 31 10 Washington Wizards 27 33 11 Chicago Bulls 25 35 12 Toronto Raptors 25 35

NBA Playoffs: Welche Teams sind schon eliminiert?

Zwei Teams wissen derweil seit dem Wochenende auch offiziell, dass es in dieser Saison nichts mit den Playoffs wird. Die Houston Rockets (15-46) verpassen die Postseason erstmals seit 2012, für die Minnesota Timberwolves (17-44) bleibt es bei einer Playoff-Teilnahme in den letzten 17 Jahren (2018).