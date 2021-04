Die Gonzaga Bulldogs und die Baylor Bears setzten sich auf ihrer Seite des Turnierbaums gegen alle Kontrahenten durch und treffen nun im March-Madness-Finale 2021 aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Final-Four-Abschluss heute live im TV und Livestream sehen könnt.

March Madness Finale - NCAA Final Four: Wann und wo?

Nach mehreren Wochen College-Basketball-Action steht das March-Madness-Turnier heute vor dem Ende. Doch davor wird noch der Sieger des Turniers entschieden.

Im Finalspiel treffen die Gonzaga Bulldogs und die Baylor Bears aufeinander. Beide Teams waren in ihrer Region als Nummer-1-Seed ins Turnier gestartet - Gonzaga im Westen und Baylor im Süden.

Gespielt wird in der Nacht von heute auf morgen. Die Partie findet konkret am Dienstag (6. April) um 3.20 Uhr deutscher Zeit statt.

Da das gesamte Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie in den Bundesstaat Indianapolis verlegt wurde, geht das Finale in der gleichnamigen Hauptstadt über die Bühne. Das Lucas Oil Stadium dient dabei als Spielstätte.

Eines ist sicher: Einer der beiden Finalisten wird heute Nacht seine erste NCAA-College-Meisterschaft gewinnen. Beide Teams sind nämlich noch titellos. Gonzaga scheiterte erst 2017 noch im Finale an North Carolina.

March Madness Finale heute live: NCAA Final Four im TV und Livestream

In Deutschland bietet mit DAZN nur ein Anbieter das Endspiel beim Final Four live und in voller Länge an. Wenige Augenblicke vor Spielbeginn startet der Streamingdienst die Übertragung.

March Madness: Der Weg ins Finale der beiden Mannschaften

Gonzaga Bulldogs:

Runde Begegnung Erste Runde (#1) Gonzaga 98-55 (#16) Norfolk State Zweite Runde (#1) Gonzaga 87-71 (#8) Oklahoma Sweet 16 (#1) Gonzaga 83-65 (#5) Creighton Elite Eight (#1) Gonzaga 85-66 (#6) USC Final Four / Halbfinale (#1) Gonzaga 93-90 (#11) UCLA

