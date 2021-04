NBA-News: Anthony Davis wird wohl vor LeBron James fit sein - James wird in knapp drei Wochen erwartet

Anthony Davis und LeBron James könnten laut neuen ESPN-Informationen beide noch im April auf das Parkett zurückkehren, um die letzten Spiele der Regular Season zu bestreiten. Dabei wird Davis wohl etwas früher zurück erwartet als James.

Wie Adrian Wojnarowski erfahren habe, soll Davis am Donnerstag, wenn die Lakers von ihrem Ostküstentrip von fünf Spielen nach Los Angeles zurückkehren, erneut von den Teamärzten untersucht werden. Der Big Man könnte in den nächsten 10 bis 14 Tagen wieder für die Lakers spielen. LeBron James ist dem Bericht zufolge weiterhin auf dem Weg, in etwa drei Wochen wieder einsatzbereit zu sein.

Davis kämpft mit einer Wadenverletzung im rechten Bein und hat zuletzt am 14. Februar gegen die Denver Nuggets gespielt, seitdem haben die Lakers nur 12 ihrer 25 Spiele gewonnen. LeBron gesellte sich unfreiwillig zu Davis in den Behandlungsraum mit einer Knöchelverletzung am 20. März.

Davis erwischte einen langsamen Start in die Saison und war mit durchschnittlich 22,5 Punkten, 8,4 Rebounds und 1,8 Blocks pro Spiel noch nicht in der Form des Vorjahres, dafür war James einer der MVP-Favoriten mit 25,4 Punkten sowie jeweils 7,9 Punkten und Assists pro Spiel.

Gegen die Brooklyn Nets traten die Lakers am Samstag außerdem ohne Kyle Kuzma, Marc Gasol und Wes Matthews an, dazu bewegte sich Dennis Schröder nach einem harten Zusammenprall mit Blake Griffin etwas unrund. Die Lakers gewannen die Partie dennoch deutlich, auch weil die beiden Neuzugänge Andre Drummond und Ben McLemore gute Leistungen abriefen.