NBA Roundup: Aldridge mit gelungenem Debüt für die Nets - Curry-Show in Miami reicht nicht

Auch nach der Pause hielt diese Entwicklung an. Aldridge erzielte per Dreier sehr zur Freude von Kyrie Irving die ersten Punkte im Nets-Jersey , das Spiel war bereits Mitte des zweiten Viertels entschieden (54:26), auch wenn sich die Gäste in der Folge zumindest etwas wehrten. Nachdem die Nets wach aus der Halbzeitpause kamen, sollte keine Spannung mehr aufkommen.

Anders sah dies bei den Gästen aus, wirklich überzeugen konnte kein einziger Akteur. Gordon Hayward (5/11 FG) und Devonte' Graham (3/9 FG) punkteten am besten, kein Starter traf die Hälfte seiner Würfe. Hinzu kamen Nachteile in der Zone (43:56 Rebounds) sowie eine durchwachsene Dreierquote (34,2 Prozent). Während Brooklyn 34 Assists spielte, wären es bei den Hornets nur 22.

Ohne MVP-Kandidat James Harden ging es für die Nets in die Partie gegen Charlotte. Harden verließ die Partie gegen die Rockets am Mittwoch aufgrund von Oberschenkelproblemen, kann aber voraussichtlich in den kommenden Partien zurückkehren. Außerdem setzte Neuzugang Blake Griffin in der zweiten Nacht eines Back-to-Backs planmäßig aus. Auch Kevin Durant musste weiter passen, macht jedoch Fortschritte und könnte im Laufe der kommenden Woche zurückkehren.