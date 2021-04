NBA: Bam Adebayo schockt Nets mit dem Buzzer - Knicks gewinnen hochklassiges Duell zwischen Randle und Williamson

In dieser setzte sich das Duell Randle vs. Zion fort, nach einem Layup von Lonzo Ball führten die Pelicans knapp vier Minuten vor dem Ende mit +7. Rose traf einen Dreier, Nerlens Noel zwei Freiwürfe und plötzlich stand es in der finalen Minute nur noch 100:101. Den Knicks gelang ein weiterer Stopp, Immanuel Quickley vergab einen Floater. Bledsoe traf seine Freiwürfe, ein Dreier von Reggie Bullock glich 2,3 Sekunden vor Schluss aus. Nach einem Bledsoe-Fehlwurf ging es in die Overtime.