NBA Trade News und Gerüchte: Mavericks-Besitzer schließt Trade von Kristaps Porzingis aus

Bis zum 25. März haben die Teams noch Zeit, um Trades einzufädeln und ihre Kader dadurch für die Playoffs zu rüsten. SPOX hat die aktuell wichtigsten Gerüchte zusammengestellt.

Mit dabei: Kristaps Porzingis, Trevor Ariza, Harrison Barnes und mögliche Trade-Kandidaten bei den Pelicans.

Mark Cuban schließt Trade von Kristaps Porzingis erneut aus

Vor wenigen Wochen gab es Gerüchte darum, dass die Dallas Mavericks womöglich einen Trade von Kristaps Porzingis erwägen, nachdem der Lette eher schwach in die aktuelle Saison gestartet ist. Schon damals wurde das vom Team dementiert, nun hat Mark Cuban es gegenüber "LIVE with Kelly and Ryan" erneut kategorisch ausgeschlossen.

"Wir traden KP nicht. Ihr habt es hier zuerst gehört, es wird definitiv nicht passieren", sagte der Team-Besitzer. Porzingis hat sich zuletzt gesteigert und kommt über die Saison nun auf 20,8 Punkte und 8,4 Rebounds. Dallas belegt mit einer 20-18-Bilanz Platz 8 in der Western Conference.

Miami Heat in Gesprächen wegen Trade für Trevor Ariza

Seit dem Abgang von Jae Crowder in der Offseason in Richtung Phoenix sind die Miami Heat auf der Suche nach einem neuen Spieler, der auf beiden Forward-Positionen für Spacing und Defense sorgen kann. Neuverpflichtung Moe Harkless hat nicht den gewünschten Einfluss gehabt, nun werden die Heat womöglich bei den OKC Thunder fündig.

Kevin O'Connor von The Ringer zufolge befinden sich Miami und OKC in Gesprächen über einen Trade, der Trevor Ariza nach Miami bringen würde. OKC will für den 35-Jährigen, der in der Offseason per Trade kam und seither nicht beim Team weilt, offenbar einen Zweitrundenpick. Neben Miami sollen auch noch andere Playoff-Teams Interesse am Veteranen haben.

Mehrere Teams an Norman Powell interessiert

Die Toronto Raptors haben bisher nicht signalisiert, ob sie sich aktuell eher als Käufer oder Verkäufer betrachten. Abgesehen von Kyle Lowry ist daher auch Norman Powell ein interessanter Name. Der Shooting Guard spielt eine exzellente Saison (19 Punkte, 43,5 Prozent Dreierquote) und weckt daher wohl jede Menge Interesse.

Zach Lowe von ESPN berichtet, dass er "mehr Hände" bräuchte, als er hat, um zu zählen, wie viele Teams sich um den 27-Jährigen erkundet haben. Unklar ist aber, ob Toronto ihn abgeben will. Powell verdient aktuell 10,9 Millionen Dollar und verfügt über eine Spieler-Option für 21/22 (11,6), die er angesichts der aktuellen Leistungen aber kaum ziehen wird.

NBA - Trade Deadline Preview zur Atlantic Division: Hilfe für Durant und Co.? Was wird aus Lowry? © getty 1/37 Bis zum 25. März haben Teams noch Zeit, Trades zu tätigen und sich für den Saisonendspurt zu rüsten. Nach der Southwest Division geht der Blick nun in den Osten: Was könnte sich in der Atlantic Division in New York, Boston oder Philly noch tun? © getty 2/37 BOSTON CELTICS - AUSGANGSLAGE: Mit einer Bilanz von 20-18 kämpfen die Celtics um den Heimvorteil im Osten, die hohen Erwartungen erfüllen konnten sie jedoch nicht. Die Top 3 im Osten ist enteilt, der Rückstand auf Milwaukee beträgt bereits 4 Partien © getty 3/37 GERÜCHTE: Besonders der Blick auf die Guard-Position bereitete zuletzt Sorgen. Marcus Smart und Kemba Walker verpassten beide bereits mehr als zehn Spiele. Ist Walker fit, wechseln sich Licht und Schatten ab. Smarts Wert für das Team ist unbestritten. © getty 4/37 Nachbesserungen auf dieser Position sind vor der Deadline unwahrscheinlich, bei kolportierten Namen wie Wizards-Star Bradley Beal dürfte es an der Verfügbarkeit und aufgrund anderer Prioritäten scheitern. Immerhin: Smart und Walker sind wieder gesund. © getty 5/37 Anders verhält es sich auf den Flügelpositionen und bei den Big Men. Bei nahezu allen Contendern wird Noch-Rocket P.J. Tucker gehandelt, der die Texaner schnellstmöglich verlassen will. Der Ex-Bamberger brächte starke Defense und einen guten Distanzwurf. © getty 6/37 Aus dem Trade von Hayward zu den Hornets steht Boston noch eine Trade-Exception über 28,5 Mio. zur Verfügung. GM Ainge sagte nun aber, dass er diese vermutlich mit in die Offseason nehmen möchte. Ein Bluff für eine bessere Verhandlungsposition? © getty 7/37 Denn auch das Konto an Picks ist in Boston prall gefüllt, alle eigenen First Rounder stehen noch bereit. Besonders groß soll das Interesse an Jerami Grant von den Pistons sein, für den sogar mehrere Erstrundenpicks zur Diskussion stehen sollen. © getty 8/37 Grant könnte mit seiner Vielseitigkeit einen großen Bedarf bei den Celtics decken, fraglich jedoch, ob Detroit einen seiner wenigen Spieler der Zukunft wirklich ziehen lässt - es sei denn, es flattert ein unmoralisches Angebot aus Massachusetts rein … © getty 9/37 Wandert stattdessen der Blick nach Orlando zu Nikola Vucevic? Die Center-Rotation um Theis, Thompson und Williams könnte ein Upgrade vertragen. "Ich bin glücklich, wo ich bin", erklärte Vuc, nicht an einen Abgang von den enttäuschenden Magic zu denken. © getty 10/37 BROOKLYN NETS - AUSGANGSLAGE: Die Nets haben einen Lauf! Zwölf der vergangenen 13 Spiele endeten siegreich, Ost-Spitzenreiter Philly ist man dicht auf den Fersen und ist vor allem in der Offensive ist Brooklyn kaum zu stoppen (O-Rating 118,0; Platz 1). © getty 11/37 GERÜCHTE: Einen Neuzugang können die Nets bereits vermelden. Nach seinem Buyout bei den Pistons hat sich Blake Griffin den New Yorkern angeschlossen und sorgt für eine Reunion mit DeAndre Jordan. Aber: noch ohne Spiel wegen Knieproblemen. © getty 12/37 Head Coach Steve Nash sieht ihn als Small-Ball-Center, der Dreier treffen und beim Playmaking helfen kann. Nicht beheben wird der häufig verletzte Ex-Clipper allerdings die Probleme am anderen Ende des Feldes. © getty 13/37 Trotz leichten Verbesserungen zählt die Nets-Defense zu den schlechtesten der Liga (D-Rating: 113,2, Platz 25), weshalb Nachbesserungen in diesem Bereich dringend vonnöten waren. Logisch, dass die Personalie P.J. Tucker auch in Brooklyn zu vernehmen ist. © getty 14/37 Mit dem Wunsch der Rockets, im Gegenzug junge Rotations-Spieler zu erhalten, können die Nets allerdings nur bedingt dienen. Mit Jeff Green hat Brooklyn zudem einen Spieler im Kader, der die Rolle von Tucker (in begrenztem Rahmen) erfüllen kann. © getty 15/37 Mögliche Veränderungen könnten sich um Spencer Dinwiddie drehen, dessen Saison nach einem Kreuzbandriss bereits beendet ist. Der Guard befindet sich im besten Basketball-Alter und könnte im Sommer Free Agent werden (Option: 12,3 Mio.) © getty 16/37 Warum nicht noch ein wenig Shooting, sollte es mit einem Flügelverteidiger nichts werden? J.J. Redicks Familie lebt in Brooklyn, weshalb eine Franchise in der Umgebung Sinn ergibt. Zuletzt hat der Scharfschütze seine Treffsicherheit wiedergefunden. © getty 17/37 NEW YORK KNICKS - AUSGANGSLAGE: Wer hätte das gedacht? Die Knicks sind auf dem besten Wege, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Vom Heimvorteil trennt die Traditionsfranchise nur ein Spiel, zumindest für das Play-In-Tournament sieht es sehr gut aus. © getty 18/37 GERÜCHTE: Also dem bewährten Personal weiterhin vertrauen? Durchaus möglich. Zwar hat All-Star Julius Randle mit seinen starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt, die Organisation sieht ihn aber als zentralen Baustein des jungen Kerns der Zukunft. © getty 19/37 Generell rechnen rivalisierende Teams laut SportsNet New York nicht damit, dass die Knicks einen größeren Trade tätigen werden. Wie derzeit üblich, gebe es aber zahlreiche Gespräche und ein kleinerer Move könne nicht ausgeschlossen werden. © getty 20/37 Etwas mehr Bewegung erwartet Marc Berman von der New York Post. Demnach versuche Knicks-Präsident Leon Rose die Backcourt-Rotation zu verbessern und könnte hierzu bei den Rockets fündig werden: Victor Oladipo gilt als Kandidat für ein schnelles Upgrade. © getty 21/37 Der ehemalige Pacer landete im Zuge des Harden-Trades in Texas. Zuletzt lehnte der 28-jährige kommende Free Agent eine Vertragsverlängerung in Houston ab, diese könnten somit vor der Deadline letztmals Gegenwert bekommen. Weiterer Interessent: die Heat. © getty 22/37 Ebenfalls auf dem Markt ist Sacramentos Scharfschütze Buddy Hield. Seine Qualitäten aus der Distanz sind über jeden Zweifel erhaben, dennoch machte er in der aktuellen Saison einen Schritt zurück und spielt in den Kings-Plänen keine große Rolle. © getty 23/37 Verlassen könnten die Knicks hingegen Alec Burks, Nerlens Noel, Austin Rivers, Elfrid Payton oder Frank Ntilikina. Allesamt dürften sie wohl bei entsprechenden Angeboten gehen. Für R.J. Barrett soll dies nur gelten, wenn ein Superstar verfügbar wird. © getty 24/37 PHILADELPHIA 76ERS - AUSGANGSLAGE: Ähnlich positiv wie im Big Apple gestaltet sich auch die Situation in Philadelphia. Die vor der Saison getätigten Veränderungen gingen voll auf, unter Doc Rivers und mit Seth Curry soll der große Wurf gelingen. © getty 25/37 GERÜCHTE: Übereinstimmenden Berichten zufolge sieht das Front Office trotz Platz 1 in der Conference Raum für Verbesserungen. Gesucht wird insbesondere ein Scorer, der Last von Ben Simmons nehmen könnte - zum Beispiel Will Barton. © getty 26/37 Der 30-Jährige legt derzeit Karrierebestwerte aus der Distanz auf, ist in der Lage, sich einen eigenen Wurf zu kreieren und zudem ein solider Verteidiger. Im Gegenzug könnte Danny Green nach Denver ziehen, dessen Vertrag läuft nach der Saison aus. © getty 27/37 Bartons Vertrag hingegen läuft ein Jahr länger. Trotz guter Leistungen könnte er bei den Nuggets entbehrlich sein und Spielzeit an Michael Porter Jr. verlieren. In der Stadt der brüderlichen Liebe winkt ihm eine Sixth-Man-Rolle bei einem Contender. © getty 28/37 Weiterhin genannt werden die Namen Delon Wright, George Hill und P.J. Tucker. Vor allem die erstgenannten Namen machen deutlich: Das Gerüst steht, kleinere Anpassungen sollen die arrivierten Kräfte bei der Jagd nach dem Titel unterstützen. © getty 29/37 Traum-Szenarien wie einem Trade für Raptors-Veteran Kyle Lowry wollen die Sixers offenbar gar nicht erst intensiv nachgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Deal gelingen könnte, sei laut Jason Dumas von Bleacher Report "weit hergeholt". © getty 30/37 Laut Dumas sei bei den Sixers alles darauf ausgerichtet, mit Simmons, Embiid und Tobias Harris in die Zukunft zu gehen, egal ob dieser Plan funktioniert oder nicht. Ebenfalls als unantastbar gelte Youngster Matisse Thybulle. © getty 31/37 TORONTO RAPTORS - AUSGANGSLAGE: Merkwürdige Saison für die Kanadier. Ihre Spiele müssen sie in Tampay Bay/Florida bestreiten, der Start in die Spielzeit verlief desaströs. Im schwachen Osten sind sie mittlerweile wieder im Kampf um die Postseason. © getty 32/37 GERÜCHTE: Alles dreht sich in Toronto um die Zukunft von Franchise-Ikone Kyle Lowry. Bei den Raptors scheint ein erneuter Titelgewinn in weite Ferne gerückt, will der Point Guard auf seine alten Tage nochmal auf Ringjagd gehen oder nicht? © getty 33/37 Aus Dank würde die Franchise ihm wohl keine Steine in den Weg legen, er selbst sagt: "Ich werde eines Tages als Raptor zurücktreten." Gegen einen Trade spricht dies nicht, viele Spieler kehrten vor ihrem Retirement für einen Tag zu "ihrem" Team zurück. © getty 34/37 Interesse am 33-Jährigen, der von seiner Top-Performance nicht viel eingebüßt hat und an beiden Enden des Courts einen Unterschied machen kann, scheint vielerorts vorhanden, ob bei den Clippers, Sixers oder Heat. © getty 35/37 Lowry bezeichnete Gerüchte, wonach er einem solchen Trade nicht abgeneigt sei und sein Haus bereits verkauft habe, als "Lügen". Laut Michael Grange von Sportsnet.ca sei ein Lowry-Abschied unwahrscheinlich und weit von einem Vollzug entfernt. © getty 36/37 Und ansonsten? Als Ersatz für Serge Ibaka und Marc Gasol kam vor der Saison Aron Baynes, die Erwartungen konnte er keineswegs erfüllen. Doch befinden sich die Raptors nicht in der Position, sich um verfügbare Spieler wie LaMarcus Aldridge zu bemühen. © getty 37/37 Stattdessen geht es wohl in erster Linie darum, dass die coronageplagten Raptors - derzeit fehlen Siakam, Anunoby und VanVleet - wieder vollzählig werden, die Saison bestmöglich zu Ende bringen und dann neu aufstellen - es sei denn, Lowry will doch weg.

Victor Oladipo: Heat und Knicks im Rennen?

Victor Oladipo wird bei den Houston Rockets wohl nicht allzu lange bleiben. Nachdem er im Januar via Trade kam, lehnte er eine vorzeitige Vertragsverlängerung seitens der Rockets ab und nun könnte ein weiterer Trade noch vor der Deadline erfolgen. Denn: Sollte Houston jetzt nicht aktiv werden, geht der Shooting Guard vermutlich im Sommer ohne Gegenwert.

Wie Sam Amick (The Athletic) berichtet, gibt es "mehr als Genug Lärm" aus New York und aus Miami, dass die Rockets ziemlich sicher sein können, dass Oladipo als Free Agent nicht zurückkommen würde. Schon lange wird der frühere All-Star mit den Heat in Verbindung gebracht. Ob dieses Interesse beidseitig ist, ist jedoch unklar.

LaMarcus Aldridge: Boston hat kein Interesse

Ein weiterer derzeit gehandelter Name ist LaMarcus Aldridge, nachdem die Spurs offen verkündet haben, dass sie nach einem Trade-Partner für den 35-Jährigen suchen. Ein solcher ist aber unwahrscheinlich, wie Chris Mannix (SI) berichtet. Aldridge verdient zu viel Geld (24 Mio.) und weckt bei Teams, die das finanziell stemmen könnte, offenbar nicht das große Interesse.

Boston wäre so ein Team, da die Celtics eine entsprechende Trade Exception haben, die Celtics sind aber nicht an Aldridge interessiert. Derzeit weist fast alles darauf hin, dass es nach der Deadline einen Buyout für den Oldie geben wird. Sollte Boston die TPE überhaupt nutzen, wäre das demnach wenn dann für Harrison Barnes von den Kings denkbar.

NBA - Trade Deadline Preview zur Pacific Division: Nächstes Wettrüsten in L.A.? Firesale bei den Kings? © getty 1/34 GOLDEN STATE WARRIORS - AUSGANGSLAGE: Nach einem Sabbat-Jahr wollten die Dubs wieder angreifen, die schwere Thompson-Verletzung vor der Spielzeit war ein Rückschlag. Mit einer Bilanz von 20-20 sind die Warriors aber voll im Playoff-Rennen. © getty 2/34 Es geht aber um mehr. Die Dubs wollen die letzten Jahre von Stephen Curry (33) maximieren, das zeigten sie bereits vor der Saison, als sie Kelly Oubre Jr. aus Phoenix (via OKC) holten und dafür rund 80 Millionen Dollar Luxussteuer in Kauf nahmen. © getty 3/34 GERÜCHTE: Aber eben jener Oubre könnte auch bald schon wieder abgegeben werden. Brian Windhorst (ESPN) brachte vor einiger Zeit einen möglichen Trade mit New Orleans für Lonzo Ball ins Gespräch, allerdings ist es seitdem ruhig geworden. © getty 4/34 Fakt ist: Oubre kassiert dieses Jahr 14 Millionen Dollar und wird Unrestricted Free Agent. Trotz seiner durchwachsenen Saison ist es vorstellbar, dass Konkurrenten mehr bieten könnten. Für Golden State könnte es so noch teurer werden. © getty 5/34 Als weiteren Chip hätten die Dubs noch Nr.2-Pick James Wiseman, auch wenn dieser einen eher schwierigen Start hatte. Potenzial ist aber da. Im Paket mit Oubre könnte Golden State in der Theorie die Finger an einen 30-Millionen-Dollar-Spieler bekommen. © getty 6/34 Dazu halten die Warriors auch den wertvollen Erstrundenpick der Timberwolves (Top-3-geschützt). Bradley Beal ist wohl nicht zu haben, dafür sollen sich die Warriors auch mit Ex-All-Star Victor Oladipo beschäftigen. © getty 7/34 Womöglich wird es aber eher eine kleinere Lösung. Golden State soll eines von vielen Teams sein, die sich mit Nemanja Bjelica (Kings) beschäftigen. Der Power Forward könnte dringend benötigtes Shooting liefern und die Bank etwas aufpolstern. © getty 8/34 LOS ANGELES LAKERS - AUSGANGSLAGE: Nach einem guten Start ist der Champion inzwischen auf Platz 3 zurückgefallen. Sorgen macht die Verletzung von Anthony Davis, der mit Problemen an der Achillessehne für unbestimmte Zeit ausfällt. © getty 9/34 GERÜCHTE: Wohl auch deswegen suchen die Lakers einen weiteren Big Man. Zuletzt geisterte der Name von P.J. Tucker durch Tinseltown. Der Ex-Bamberger wird die Rockets verlassen und weilt nicht mehr beim Team. © getty 10/34 Ein echter Center würde L.A. auch noch gut zu Gesicht stehen, da Marc Gasol (36) das Alter nun doch deutlich anzumerken ist. Im Moment füllen die Lakers die Lücke hinter dem Spanier mit Montrezl Harrell und Damian Jones (10-Tages-Vertrag). © getty 11/34 Big Men gibt es aber einige. Der größte Name ist Andre Drummond, der nicht mehr für die Cavs spielen wird. Sollte Cleveland keinen Trade finden, wären die Lakers bei einem Buyout ein Kandidat. Für sein Gehalt (knapp 29 Mio.) traden können sie nicht. © getty 12/34 Nach der Entlassung von DeMarcus Cousins in Houston wurden auch die Lakers als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht, passiert ist aber nichts. Fraglich, ob Boogie in seiner aktuellen Form dem Champion helfen könnte. © getty 13/34 Womöglich ist der Buyout-Markt die einzige Chance der Lakers. Trevor Ariza (OKC) wäre als 3-and-D-Spieler noch so ein Kandidat. Bis heute war er nicht bei den Thunder, es ist wahrscheinlich, dass ein Trade oder Buyout folgt. © getty 14/34 Übrigens: Mit Dennis Schröder könnten die Lakers nun auch verlängern, nach den Cap-Regeln wären rund 83 Mio. über vier Jahre möglich. Abgesehen davon, dass Schröder wohl in der Nähe von L.A. ein Haus gekauft hat, gibt es aber noch keine Einigung. © getty 15/34 L.A. CLIPPERS - AUSGANGSLAGE: Die Clippers können die Patzer der Lakers nicht nutzen. Kawhi Leonard ärgerte zuletzt die "fehlende Konstanz", auch aufgrund der schwachen Crunchtime-Minuten sind die Clippers nur Vierter im Westen. © getty 16/34 GERÜCHTE: Die große Problemzone bei den Clippers bleibt auf Point Guard. Patrick Beverley ist kein Spielgestalter, Lou Williams bleibt dagegen defensiv zu schwach, um in den Playoffs ein echter Faktor zu werden. Beweisstücke gibt es dafür aussreichend. © getty 17/34 Und dennoch meldete Sam Amick (The Athletic) zuletzt, dass die Clips mit dem Roster sehr zufrieden sind. Sollte es einen Trade geben, dann nur kleinerer Natur. Auch Sweet Lou steht nicht mehr zur Debatte. © getty 18/34 Zuvor gab es einige Gerüchte um Raptors-Guard Kyle Lowry, aber das ist eher unrealistisch. Picks haben die Clippers nicht, interessante junge Spieler auch nicht, es sei denn, es gibt Fans von Amir Coffey, Terance Mann oder Mfiondu Kabengele. © getty 19/34 Realistischer wäre da George Hill (OKC). Das wäre gleichzeitig die Chance für die Thunder, auch noch die Zweitrundenpicks der Clippers zu bekommen. Hill wäre ein guter Backup, der Shooting sowie Playmaking bringt und gut 9,5 Mio. kassiert. © getty 20/34 PHOENIX SUNS - AUSGANGSLAGE: Die Suns sind wieder zurück! Nach zehn Jahren Playoff-Dürre wird Phoenix wieder in der Postseason mitmischen und steht im Moment sogar vor den Lakers und Clippers, wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht? © getty 21/34 GERÜCHTE: Entsprechend wenig Gerüchte gibt es rund um die Suns. Das Team ist jung, tief, hungrig und hat mit Chris Paul einen Veteran auf der Eins, der jeden erdenklichen Trick aus dem Lehrbuch kennt. © getty 22/34 Glauben die Suns, dass sie einen Move von einem möglichen Titel entfernt sind? Ist die Antwort 'Ja', dann bräuchte es noch einen kompetenten 3-and-D-Spieler sowie noch einen Backup für Deandre Ayton. © getty 23/34 Hier sind die Suns noch etwas schwach auf der Brust. Dario Saric ist zwar in der Regular Season ein überragender Backup und Plus-Minus-König, in den Playoffs könnte der Kroate mit einigen Matchups aber so seine Probleme bekommen. © getty 24/34 Auch Frank Kaminsky wird da wenig helfen, auch wenn Frank the Tank im Moment sogar neben Ayton startet. Schon ein Hassan Whiteside (Kings) oder ein JaVale McGee (Cavs) könnten für ein paar Minuten Abhilfe schaffen. © getty 25/34 SACRAMENTO KINGS - AUSGANGSLAGE: Das Gegenstück zu den Suns sind die Kings, die aller Voraussicht nach auch zum 16. Mal in Folge die Playoffs verpassen werden. Der Rückstand auf Platz 10 beträgt bereits 3,5 Spiele, auf Platz sind es sogar 5,5. © getty 26/34 GERÜCHTE: Und so könnte es in den kommenden zwei Wochen einen Firesale geben. GM Monte McNair ist erst seit dem Sommer da, womöglich will er das Team nach seinen Vorstellungen gestalten und sich von Altlasten trennen. © getty 27/34 Einen hohen Wert dürfte vor allem Harrison Barnes haben, der die vielleicht beste Saison seiner Karriere spielt. Flügelspieler sind immer gefragt, erst recht wenn sie mehrere Positionen verteidigen können und 38 Prozent aus der Distanz treffen. © getty 28/34 Barnes‘ Vertrag läuft noch bis 2023, sein Salär schrumpft in der Zeit von 22,2 Mio. auf 18,3 Mio. pro Jahr. Laut Sam Amick (Athletic) sollen sich die Celtics mit Barnes beschäftigen, aber auch für Teams wie Denver könnte der 28-Jährige interessant sein. © getty 29/34 Ebenfalls zu haben ist Nemanja Bjelica, der in den Planungen keine Rolle mehr spielt. Der 32-Jährige könnte als Vierer mit Distanzwurf und hohem Basketball-IQ ebenfalls ambitionierten Teams hier und da helfen. © getty 30/34 Interessenten gibt es laut Shams Charania (Athletic) jede Menge. Philladelphia, Miami, Golden State, Milwaukee und auch Boston haben ein Auge auf den Serben geworfen. Sacramento braucht Bjelica nicht mehr, weil sie Bagley fördern wollen. © getty 31/34 Ärgerlich aus Kings-Sicht: Bagley brach sich in Charlotte einen Knochen in der Hand und wird somit wohl wieder einige Wochen fehlen. Der 2. Pick von 2018 kann einfach nicht gesund bleiben ... © getty 32/34 Um Buddy Hield gab es dagegen in der Offseason einige Gerüchte, die Sixers galten vor dem Seth Curry-Trade als mögliche Destination. Durch die starken Leistungen von Haliburton ist Hield aber entbehrlicher geworden. © getty 33/34 Wie bei Barnes wird auch Hields Gehalt mit den Jahren bis 2024 geringer, diese Saison sind es aber stattliche 24,7 Millionen Dollar. Das ist jede Menge Holz für einen Shooter, der zwischen heiß und kalt pendelt sowie wenig bis gar nicht verteidigt. © getty 34/34 Viel kritisiert wurde in der Vergangenheit auch Hassan Whiteside für seine Defense, für das Minimum und als Backup sollte er aber eine gute Option sein. Es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Lakers den Shotblocker umgarnen.

Harrison Barnes: Will Sacramento ihn überhaupt traden?

Barnes ist aufgrund seiner starken Leistungen in Sacramento ein Name, der wohl viel Interesse auf sich zieht. "Ich denke, Barnes wird verfügbar sein", wird ein anonymer Executive aus der Eastern Conference bei ESPN zitiert. Allerdings fordern die Kings offenbar einen hohen Preis für ihn und wie Sam Amick (The Athletic) schreibt, ist die Motivation, den Forward abzugeben, womöglich doch nicht so groß wie angenommen. Barnes hatte zuletzt betont, dass er selbst keine Ahnung habe.

J.J. Redick: Eher Buyout als Trade?

Auch die New Orleans Pelicans stehen aufgrund ihrer enttäuschenden Saison im Fokus, zumal seit Wochen berichtet wird, dass sie vor allem einige Guards abgeben wollen. Lonzo Ball war einer der gehandelten Namen, der werdende Restricted Free Agent hat seither aber so stark gespielt, dass nun Zweifel aufgekommen sind, ob NOLA ihn überhaupt noch traden will. Bei J.J. Redick ist das anders.

Der Oldie ist derzeit verletzt, ohnehin ist seine Rolle aber nicht mehr allzu groß, da die Pelicans eher ihre jungen Guards fördern wollen. Sein Gehalt von 13 Mio. Dollar macht es jedoch schwierig, einen Trade zu finden - weshalb laut ESPN auch bei Redick nun abgewartet wird, ob er nicht vielleicht einen Buyout bekommt. Dann wäre er für interessierte Teams eben wesentlich billiger zu haben.