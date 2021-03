NBA-News - Michael Jordan schwärmt von Hornets-Rookie LaMelo Ball: "Erwartungen übertroffen"

Nach der ersten Saisonhälfte gilt LaMelo Ball von den Charlotte Hornets weithin als Favorit auf den Award als Rookie of the Year. Selbst Hornets-Besitzer und Bulls-Legende Michael Jordan zeigt sich vom Nr.3-Pick vom Draft 2020 beeindruckt.

"Ich denke, Melo hat sich so früh in seiner Karriere besser an das NBA-Spiel angepasst, als es irgendjemand von uns gedacht hätte", erklärte der GOAT gegenüber Steve Reed von der Associated Press. "Er hat bisher in dieser Saison unsere Erwartungen übertroffen."

Der 19-Jährige startete mit kleineren Anlaufschwierigkeiten in seine erste Saison, die er allerdings schnell ablegte. Spätestens seit seiner Beförderung zum Starter beeindruckt LaMelo mit seinen Fähigkeiten als Passer und sogar als Shooter. In 15 Spielen als Starter legt Ball im Schnitt 20,7 Punkte, 6,7 Assists und 6,2 Rebounds bei 3,3 Turnover pro Partie auf. Dabei trifft er 46,4 Prozent aus dem Feld und 44,9 Prozent aus der Distanz.

In den Monaten Januar und Februar wurde er als Vertreter der Eastern Conference gemeinsam mit Kings-Guard Tyrese Haliburton aus dem Westen von der Liga als Rookie of the Month ausgezeichnet. Unter anderem auch dank der starken Auftritte von LaMelo, der für eine Menge Spektakel auf dem Court bekannt ist, haben die Hornets das Image der grauen Maus ablegen können. Charlotte belegt derzeit mit 17 Siegen und 18 Niederlagen Platz sieben im Osten.

"Unser Ziel ist es, einen Gewinner aufzubauen und dass Free Agents auf uns schauen, so wie es Gordon Hayward in der Offseason getan hat", führte Jordan weiter aus. "Es geht dabei nicht nur um LaMelo. Es geht um eine Gruppe von jungen, talentierten Spielern, unseren Coaching Staff und die gesamte Hornets-Organisation. All diese Faktoren, und die Tatsache, dass Charlotte eine großartige Stadt ist, werden uns zu einer Destination machen."