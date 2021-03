NBA: LeBron James verletzt sich gegen Atlanta Hawks - Lakers-Spieler sauer auf Hawks-Forward

LeBron James musste bei der Niederlage gegen die Atlanta Hawks (94:99) verletzt vom Feld. Noch ist nicht klar, wie lange ihn die Knöchelverletzung außer Gefecht setzen wird. Dennis Schröder und Co. ärgern sich derweil über das unnötige Foul von Solomon Hill, bei welchem sich der Superstar verletzte.

Der Superstar der Lakers verletzte sich in der ersten Halbzeit, als ihm Hawks-Forward Solomon Hill auf den Knöchel fiel. Der 26-Jährige musste danach die Partie verlassen und wurde umgehend in der Kabine untersucht. Ob und wie lange James ausfallen wird, ist nach Informationen von ESPN unklar, es könnten aber mehrere Spiele werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe ihn glaube ich noch nie so schreien gehört", sagte Kyle Kuzma nach dem Spiel. Zahlreiche Lakers-Spieler waren im Anschluss der Meinung, dass die Aktion von Hill unnötig und gefährlich war. "Dass dir jemand so ins Bein springt, war nicht notwendig", befand Dennis Schröder und auch Montrzl Harrell stimmte zu. "Der Ball war nicht frei, aus dieser Situation hätte er den Ball nicht bekommen können."

Hill verteidigte inzwischen seine Aktion auf Twitter. "Ich habe zu viel Respekt vor dem Spiel, als dass ich einen Spieler mit Absicht verletzen würde", schrieb Hill. "Er weiß das und das zählt für mich. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung."

LeBron James fällt wohl erst einmal aus

Immerhin konnte James mit eigener Kraft zur Bank humpeln. Der Forward hatte zuvor einen Dreier getroffen und hielt so seine Serie von 1.036 Spielen in Folge mit mindestens 10 Zählern am Laufen. Der King sprach danach nicht mit den Medien und auch Coach Frank Vogel wollte nichts zur Laune seines Superstars verraten. "Das bleibt intern", stellte Vogel klar.

Dafür meldete sich James auf Twitter zu Wort. "Nichts ärgert mich mehr und macht mich trauriger, wenn ich nicht für meine Mitspieler da sein kann. Das tut mir weh. Nun beginne ich meine Genesung und werde zurückkehren, als ob nichts gewesen wäre."

Wann James wieder auf dem Feld stehen wird, ist noch unklar. Die Lakers spielen bereits am heutigen Sonntag wieder in Phoenix, gemäß der Lakers ist auch LeBron ins Flugzeug gestiegen. Über die Saison legt James bisher 25,8 Punkte, 8,1 Rebounds, 8,0 Assists und 1,1 Steals pro Partie auf.