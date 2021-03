NBA - Dwight Howard genervt von Giannis Antetokounmpo: "Wollte mit ihm den 'Stone Cold Stunner' machen"

Nachdem Giannis Antetokounmpo mit einer starken Vorstellung in der Overtime die Milwaukee Bucks beim 109:105-Sieg gegen die Philadelphia 76ers auf die Siegerstraße geführt hatte, feierte der Grieche, indem er sich lässig auf den Court setzte. Das kam bei den Sixers gar nicht gut an.

"Ich wollte zu ihm gehen und mit ihm den 'Stone Cold Stunner' machen", sagte Sixers-Center Dwight Howard nach der Partie in Anspielung auf den berühmten Finishing-Move von Wrestler Steve Austin. "Aber ich hatte schon ein Technisches Foul."

Gut 1:11 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung hatte Giannis die Bucks mit einem Stepback-Jumper aus der Mitteldistanz bis auf sieben Punkte in Front gebracht. Anschließend nahm Sixers-Coach Doc Rivers eine Auszeit - und Antetokounmpo setzte sich mitten auf dem Parkett hin. Von den Sixers-Fans im Wells Fargo Center bekam der zweimalige MVP dafür kräftige Buh-Rufe spendiert.

"Ich habe so etwas noch nie gesehen, deswegen wollte ich es machen", erklärte der gut gelaunte Bucks-Star, der nach einem schwachen Start in die Partie am Ende 32 Punkte, 15 Rebounds und 5 Assists auflegte. "Ich wollte einfach den Moment genießen und Spaß haben. Ist etwas falsch daran, Spaß zu haben?"

Für die Sixers hielt sich der Spaß allerdings in Grenzen. "Er hatte ein großartiges Spiel. Ich will keinen Müll gegen ihn reden oder irgendetwas Negatives sagen, aber wir werden ihn wiedersehen", sagte Howard, der allerdings auch zugab, dass Philadelphia das Spiel aus der Hand gab.

Nicht nur Giannis, sondern auch seine Teamkollegen erwischten einen ganz schwachen Start in die Partie. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit lagen die Sixers bereits mit 19 Zählern in Front, doch Milwaukee kämpfte sich wieder heran und in der Overtime übernahm dann Giannis. 10 seiner 32 Punkte erzielte er in der Verlängerung und machte somit alles klar für Milwaukee.