NBA-News: Dallas Mavericks holen Scharfschütze J.J. Redick aus New Orleans

Die Dallas Mavericks haben kurz vor der Trade Deadline J.J. Redick und Nicolo Melli von den New Orleans Pelicans verpflichtet. Das berichten Shams Charania von The Athletic und Marc Stein von der New York Times.

Im Gegenzug geben die Mavs James Johnson, Wes Iwundu und einen Zweitrundenpick im diesjährigen Draft nach Louisiana ab.

Redick ist trotz seiner 36 Jahre immer noch ein herausragender Shooter, der an der Seite von Luka Doncic und Kristaps Porzingis immer wieder seine Gelegenheiten finden dürfte. In der vergangenen Saison verwandelte er über 45 Prozent seiner Dreier.

"Wir wollten einen Shooter und J.J. wird uns nicht nur dabei helfen, das Feld breit zu machen, er ist auch der ideale Lehrmeister für unsere jungen Guards", erklärte Mavericks-Besitzer Mark Cuban.

Die Mavs haben Redick sicherlich auch im Hinblick auf die Playoffs verpflichtet. Über 100 Postseason-Games absolvierte er im Laufe seiner 15-jährigen Karriere. Mit den Orlando Magic stand Redick 2009 in den Finals, 2010 in den Conference Finals.