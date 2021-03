NBA-News: Blake Griffin und Detroit Pistons einigen sich auf Buyout - Brooklyn Nets der Favorit?

Die Detroit Pistons haben sich auf einen Buyout mit Blake Griffin geeinigt, das gab das Team am Freitagabend bekannt. Offenbar haben bereits mehrere Playoff-Anwärter ihr Interesse am 31-Jährigen hinterlegt, als Favorit gelten aber die Brooklyn Nets.

Letzteres berichten sowohl Shams Charania (The Athletic) als auch Marc Stein (New York Times) übereinstimmend. Stein nennt zudem die Lakers, Clippers, Heat, Warriors und Celtics als Teams, die Interesse bekundet haben, Griffin zu verpflichten. Der Big Man wird am Sonntag Unrestricted Free Agent, sobald er von der Waiver Liste genommen wird.

Griffin stand eigentlich noch zwei Jahre in Detroit unter Vertrag, die ihm 75,6 Millionen Dollar eingebracht hätten. Nach Informationen von The Athletic verzichtet er auf 13,3 Mio., um sich aus seinem Vertrag herauskaufen zu lassen.

"Wir wissen es zu schätzen, was Blake auf und abseits des Courts in Detroit geleistet hat. Wir haben großen Respekt vor ihm als Spieler und als Person und wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste", heißt es in einem Statement von Pistons-GM Troy Weaver.

Griffin will seine Entscheidung über sein nächstes Team Medienberichten zufolge "in naher Zukunft" treffen, nachdem er mit den Interessenten gesprochen hat. Angeblich gelten die Nets auch deshalb als Favorit, weil er gute Beziehungen zu seinen ehemaligen Teamkollegen und heutigen Nets-Spielern DeAndre Jordan und Bruce Brown pflegt. Auch mit Kevin Durant und Kyrie Irving stehe Griffin in enger Beziehung.

Blake Griffin: Brooklyn Nets der Favorit auf Unterschrift

Mehrere rivalisierende Teams gehen offenbar bereits davon aus, dass Griffin in Brooklyn unterschreiben wird. Dort sollte er zudem die Chance haben, um einen Titel mitzuspielen. In Detroit liegt der Fokus dagegen auf einem Rebuild. Seit dem 12. Februar hat Griffin kein Spiel mehr für die Pistons absolviert, der Vertrag von Griffin machte es den Pistons jedoch schwierig, einen Trade-Partner zu finden.

Gleichzeitig haben sich mehrere Knieverletzungen stark auf das Leistungsvermögen des ehemaligen Dunk-Spezialisten ausgewirkt. Nachdem er vor zwei Jahren noch ins All-NBA Third Team gewählt wurde, legte er 2020/21, in seinem vierten Jahr in Detroit, in 20 Partien im Schnitt nur noch 12,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 3,9 Assists bei 36,5 Prozent aus dem Feld und 31,5 Prozent von Downtown auf.

Über seine gesamte Karriere gesehen kommt der Nr.1-Pick von 2009, der bei den L.A. Clippers an der Seite von Jordan und Chris Paul in der Lob-City-Ära seine erfolgreichste Zeit hatte, auf 21,4 Punkte, 8,7 Rebounds und 4,4 Assists pro Spiel. Insgesamt schaffte er es fünfmal in ein All-NBA Team.

Die Karrierestatistiken von Blake Griffin