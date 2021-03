NBA: Was ist NBA Top Shot? Erklärung, Packs, Preise

In der NBA tut sich nicht nur auf dem Parkett so einiges. Fans der stärksten Basketballliga der Welt, die zugleich auch leidenschaftliche Sammler sind, beschäftigen sich zurzeit intensiv mit "NBA Top Shot". Doch was genau ist NBA Top Shot? SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos dazu.

NBA: Was ist NBA Top Shot? Die Erklärung

Die Kooperation zwischen der NBA, der NBA Players Association und Dapper Labs, eine Blockchain-Computerspielentwicklungsfirma, erschuf im Juli 2019 das Projekt "NBA Top Shot". Bei diesem Projekt handelt es sich um eine noch nie zuvor dagewesene Art, legendäre NBA-Würfe und Momente in virtueller Form zu kaufen, verkaufen und zu tauschen.

So funktioniert es: Die NBA schneidet die Highlights von spektakulären Würfen (z.B. Dirk Nowitzkis Game-Winner von 2014 gegen die Chicago Bulls) Blocks, Dunks, usw. zusammen, danach entscheidet Dapper Labs über die Anzahl des einzelnen Highlight-Videos, das in Umlauf gebracht werden soll. Diese Highlights werden dann in virtuellen Packs verpackt und auf der Website angeboten - also im Prinzip wie bei den herkömmlichen physisch greifbaren Sammelkarten. Mit einem Eintrag in die Blockchain wird ein Kauf ermöglicht.

NBA Top Shot: Packs

Die Packs können nur auf der offiziellen NBA Top Shot Website erworben werden. Wenn Ihr ein Pack kauft, gehen alle darin vorhandenen Highlights in Eure "Brieftasche". Die Highlights können danach präsentiert oder weiter verkauft werden.

NBA Top Shot: Preise

Der Preis für ein Pack variiert und ist abhängig von der Qualität und Exklusivität der Highlights. Je seltener ein Highlight ist, desto wertvoller ist es. Video-Ausschnitte der Kategorien "Rare", "Legendary" oder "Ultimate" sind besonders wertvoll.

Aktuell kosten die Packs zwischen neun und 230 US-Dollar. Beispielsweise wird der Poster-Dunk von Memphis-Grizzlies-Star Ja Morant über Center Aron Baynes in dessen Rookie-Saison sogar für 240.000 US-Dollar gehandelt.

NBA Top Shot: Die wertvollsten Highlights (Stand 15. März 2021)