NCAA March Madness: Franz Wagner vergibt Gamewinner! Michigan verliert gegen UCLA im Elite Eight

Franz Wagner machte eines seiner schwächsten Spiele der Saison und vergab den Wurf zum Sieg gegen die UCLA Bruins, wodurch die Michigan Wolverines sich dem Underdog mit 49:51 geschlagen geben müssen und den Einzug ins Final Four verpassen.

Wagner hätte seinen Grauentag von 1/10 aus dem Feld und 4 Punkten vergessen machen können, hätte er den Dreier zur Führung beim Stand von 49:51 mit einer Sekunde auf der Uhr getroffen. Stattdessen wurden UCLAs Fehler in den Schlusssekunden nicht bestraft und die Bruins ziehen als 11-Seed ins Halbfinale des Collegeturniers ein.

Wagner hatte schon mit zwölf Sekunden zu spielen per Dreier die Chance gehabt, die Wolverines in Führung zu bringen, vergab jedoch ebenfalls. UCLA hielt Michigan anschließend mit einem vergebenen Freiwurf noch im Spiel, dazu schnappte sich ein Wolverine nach dem Fehlwurf von Mike Smith mit einer Sekunden zu spielen noch einmal den offensiven Rebound, wodurch Wagner überhaupt noch einmal an den Ball kam.

Wagner hat seinem Team mit 8 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und 1 Block bei 2 Turnover geholfen, hatte jedoch auch defensiv nicht den Erfolg, der bisher meist von ihm zu sehen war. Der 19-Jährige war bei weitem nicht der einzige Spieler seiner Mannschaft, der Probleme mit seinem Wurf hatte. Michigan traf 40 Prozent aus dem Feld, 30 Prozent von Downtown und ließ gleich 5 Freiwürfe bei 11 Versuchen liegen. Zudem begangen die Wolverines 14 Turnover.

Hunter Dickinson war mit 11 Punkten (5/10 FG, 1/4 FT) der beste Scorer des Big-Ten-Teams, Chaundee Brown (2/3 3P), Eli Brooks (3/8 FG) und Brandon Johns Jr. (4/5 FG) folgten mit jeweils 8 Punkten.

Johnny Juzang wird zum Mann des Spiels für UCLA

Auf Seiten der Bruins überragte Johnny Juzang mit einer One-Man-Show. Der Guard erzielte 28 Punkte bei 11/19 aus dem Feld und 2/5 bei Triples sowie 4/5 versenkten Freiwürfen, dazu kam Tyger Campbell noch auf 11 Punkte (5/10 FG). Die restlichen drei Starter für UCLA kamen auf jeweils vier Zähler, von der Bank kommend punktete kein Wolverine.

UCLA trifft im Final Four auf die Gonzala Bulldogs um Jalen Suggs und Corey Kispert, die am Dienstag mühelos Evan Mobley und die USC Trojans mit einem dominanten 85:66 eliminierten. Der 1-Seed hat in dieser Saison noch kein einziges ihrer insgesamt 30 Spiele verloren und ist der klarer Titelfavorit.

Im anderen Halbfinale treffen die Nr.2 Houston Cougars auf die Nr.1 Baylor Bears.

NCAA: Die Sieger des Elite Eight