NCAA March Madness: Franz Wagner führt Michigan mit Double-Double ins Elite Eight

Die Michigan Wolverines sind mit einer mehr als souveränen Vorstellungen in die nächste Runde des NCAA-Tournaments eingezogen. Im Sweet 16 gewann das Team vom Berliner Franz Wagner mit 76:58 gegen die Florida State Seminoles.

Wagner zeigte dabei eine starke Vorstellung und gehörte zu einem von vier Spielern mit zweistelliger Punktausbeute. Der 19-Jährige verzeichnete 13 Zähler (4/9 FG), schnappte sich 10 Rebounds und verteilte dazu auch noch 5 Assists. Hunter Dickinson und Brandon Johns Jr. erzielten für Michigan jeweils 14 Punkte.

Die an 1 gesetzten Wolverines hatten dabei über die gesamte Partie Probleme von der Dreierlinie (3/11 Dreier), was auch für Wagner galt (0/4). Trotzdem dominierten sie das Spiel nahezu von Anfang an, zur Pause betrug die Führung bereits 11 Punkte und auch in der zweiten Hälfte kamen keine großen Zweifel an ihrem Sieg auf.

Michigan trat dabei unter dem Korb extrem dominant auf: Das Verhältnis der Punkte in der Zone stand zum Spielende bei 50:28. Wie Wagner verriet, war das durchaus auch der Spielplan von Head Coach Juwan Howard.

"Wir wussten im Prinzip, wie sie uns das ganze Spiel über verteidigen würden, indem sie den Post fronten und alles switchen", erklärte Wagner. "Wir wussten, was wir zu erwarten hatten, und haben uns im Training darauf vorbereitet. Und wir haben es sehr gut geschafft, uns von ihnen nicht hetzen zu lassen."

Michigan steht erstmals seit 2018 unter den letzten 8

Michigan schaffte es defensiv deutlich besser, großen Druck aufzubauen, und forcierte unter anderem 14 Ballverluste der Seminoles. Beim 4-Seed war Malik Osborne mit 12 Punkten der Topscorer, auch er konnte die schwache Offense aber nicht retten. Michigan steht damit erstmals seit 2018 in einem regionalen Finale. Damals erreichte das Team mit Franz' Bruder Moritz Wagner sogar das NCAA Championship Game.

Ob es auch diesmal so weit gehen wird? In der Nacht auf Mittwoch steht vorerst das Elite Eight an. Michigan bekommt es hier mit den an 8 gesetzten UCLA Bruins zu tun, die nach einer Overtime-Schlacht überraschend den Sieg über 2-Seed Alabama Crimson Tide schafften (88:78).

In der West Region hat sich wiederum Topfavorit Gonzaga bereits einen Platz im Elite Eight gesichert, die Bulldogs gewannen souverän gegen die Creighton Bluejays (83:65). Das Team von Jalen Suggs muss nun gegen den Sieger der Partie USC gegen Oregon antreten.

Bereits in der Nacht auf Sonntag hatten sich die Teams aus der Midwest Region und aus der South Region ihre Plätze gesichert.

NCAA: Das Elite Eight im Überblick