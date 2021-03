NBA All-Star Game - Wettbewerbe: Zeitplan, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Auch in dieser Saison findet wieder das All-Star Game in der NBA statt. Welche Wettbewerbe rund um das Spiel durchgeführt werden, wann diese stattfinden und wie Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

NBA All-Star Game: Wann und wo findet das All-Star Weekend statt?

In diesem Jahr soll das All-Star Game am 7. März 2021 stattfinden, also am kommenden Sonntag. Zu deutscher Zeit wird das Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag, also den 8. März 2021, gespielt werden.

Austragungsort des Spektakels wird die State Farm Arena in Atlanta sein. In dem Sportpalast tragen normalerweise die Atlanta Hawks ihre Heimspiele aus. Obwohl die Arena knapp 17.000 Zuschauern Platz bietet, werden die Ränge beim All-Star Game leer bleiben müssen.

NBA All-Star Game: Wann finden die Wettbewerbe statt?

Obwohl das All-Star Weekend im klassischen Stil aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr ausfallen wird, müssen Fans dennoch nicht auf die beliebten Wettbewerbe wie den Slam Dunk Contest und den Three Point Shootout verzichten.

Auch ohne den gewohnten All-Star Saturday, an dem diese Wettkämpfe sonst ausgetragen werden, sollen der Dunk Contest, der Dreier-Shootout und auch die Skills Competition in diesem Jahr durchgeführt werden. Der Dunk Contest soll in der Halbzeitpause des All-Star Games ausgetragen werden, der Dreier-Shootout und die Skills Competition sollen vor Spielbeginn stattfinden.

NBA All-Star Game: Wer überträgt im TV und Livestream?

Im Free-TV wird das All-Star Game in diesem Jahr nicht zu sehen. Diese Übertragung bieten die öffentlich-rechtlichen Sender bereits seit vielen Jahren nicht mehr an. Stattdessen wird das Spiel exklusiv auf DAZN zu sehen sein.

Der Streamingdienst besitzt nicht nur die Rechte an zahlreichen NBA-Spielen, zeigt bis zu 182 Regular-Season-Spiele und einen Großteil der Playoff-Spiele live, auch alles rund um das All-Star Game könnt Ihr bei DAZN sehen - also auch den Dunk Contest, den Dreier-Shootout und die Skills Challenge. All diese Wettbewerbe werden auf DAZN übertragen.

NBA All-Star Game: Das sind die Starter 2021

Eastern Conference Eastern Conference Bradley Beal Stephen Curry Kyrie Irving Luka Doncic Giannis Antetokounmpo LeBron James (Kapitän) Jayson Tatum* Kawhi Leonard Joel Embiid Nikola Jokic

*Kevin Durant erhielt im Osten die meisten Fan-Stimmen und wurde daher zum Kapitän seines Teams ernannt. Verletzungsbedingt wird KD das Spiel jedoch verpassen, Tatum rückt für ihn in die Starting Five nach. Wer statt Durant Kapitän wird, ist aktuell noch unbekannt.

NBA All-Star Game: Das sind die Reservisten

East West Jaylen Brown Devin Booker** Zach Lavine Paul George James Harden Rudy Gobert Julius Randle Damien Lillard Ben Simmons Donovan Mitchell Domantas Sabonis* Chris Paul Nikola Vucevic Zion Williamson

*nachgerückt für Kevin Durant

**nachgerückt für Anthony Davis