NBA Slam Dunk Contest: Blazers-Guard Anfernee Simons gewinnt Dunk Contest gegen Obi Toppin

Anfernee Simons hat den Slam Dunk Contest 2021 gewonnen. In einem insgesamt enttäuschenden Wettbewerb setzte sich der Blazers-Guard im finalen Dunk gegen Obi Toppin durch, indem er einen Kuss des Rings andeutete.

Cassius Stanley von den Indiana Pacers flog bereits nach der ersten Runde raus, auch wenn sein erster Dunk eine höhere Wertung verdient gehabt hätte.

NBA Slam Dunk Contest

Teilnehmer: Obi Toppin (New York Knicks), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) und Cassius Stanley (Indiana Pacers)

Ausnahmsweise ließen es die High-Flyer in der Halbzeitpause des All-Star Games krachen. In der ersten Runde hatte jeder Teilnehmer zwei Chancen, um die Jury bestehend aus den ehemaligen Dunk-Champions Dominique Wilkins, Dee Brown, Jason Richardson, Josh Smith und Spud Webb zu überzeugen. Die beiden punktbesten Dunker kamen ins Finale, wo sie jeweils nur einen Dunk zeigten. Über den Sieger entschieden nicht die Punkte, sondern ein Voting der Jury.

Die Ehre des ersten Dunks gebührte Cassiaus Stanley, dem 54. Pick der Pacers 2020. Er passte den Ball über den Boden zu sich selbst und hämmerte ihn dann mit einem Between-the-Legs durch die Reuse. Richtig guter Start in den Dunk Contest, der von der Jury allerdings nur mit 44 Punkten belohnt wurde.

Knicks-Big Obi Toppin zeigte anschließend etwas komplett Neues. Auch er ließ den Ball vom Boden abspringen - allerdings durch die eigenen Beine! Den Slam finishte er mit einem Reverse Slam, so etwas war im Dunk Contest zuvor noch nie gezeigt worden, die Belohnung folgte in Form von drei 10-Punkte-Wertungen und insgesamt 48 Punkten.

Anfernee Simons ließ vor seinem Versuch den Ball am Backboard befestigen, deutlich über dem Ring. Der nur 1,90 Meter große Blazers-Guard stellte seine irre Sprungkraft unter Beweis, schnappte sich im Flug den Ball und versenkte ihn im Ring. Dafür gab es eine 10er-Wertung und viermal die 9 für 46 Punkte. Alle drei Dunker waren übrigens im ersten Versuch erfolgreich.

NBA Slam Dunk Contest: Simons sticht Toppin im Finale aus

Weiter ging es mit dem zweiten Dunk von Stanley, der nun bereits unter Druck stand. Seine ersten beiden Dunk-Versuche scheiterten, anschließend änderte er seine Strategie, ließ allerdings auch den dritten Slam liegen. Erst im vierten Anlauf hämmerte er einen Bounce-Pass zu sich selbst durch die Reuse. Für mehr als 37 Punkte reichte das aber nicht.

Nun war Simons an der Reihe, der ein Vintage-Raptors-Trikot mit McGrady hinten drauf rausholte. Er fing seinen Bounce-Pass in der Luft, drehte sich einmal um die eigene Achse und rumms! Eine Hommage an den Dunk von Tracy McGrady aus dem Dunk Contest von 2000. Von der Jury gab es dafür 49 Zähler.

Toppin holte sich für seinen zweiten Dunk die Unterstützung von Teamkollege Julius Randle und seines Vaters Obi Toppin Sr. Der Junior übersprang beide, setzte seinen ersten Versuch aber an den Ring. Dafür war der zweite per Windmill drin, auch wenn sich Toppin auf Randle abstützte - 46 Punkte für Toppin und damit das Finalticket. Dort ging es gegen Simons.

Der Knicks-Big legte los, verlor bei seinem ersten Anlauf aber die Kontrolle über den Ball. Im zweiten Versuch lief es besser, er sprang knapp hinter der Dreierlinie ab, Between-the-Legs und rein damit. Simons' Dunk wirkte auf den ersten Blick unspektakulär, in der Wiederholung wurde aber deutlich, dass er einen Kuss des Ringes andeutete. Zwar berührte er nicht den Ring, die Höhe stimmte aber.

Das verschaffte ihm einen leichten Vorteil gegenüber Toppin. Die Jury stimmte mit 3:2 Stimmen für den 21-Jährigen als Slam Dunk Champion 2021. Mit den Dunk Contests der vergangenen Jahre mit Zach LaVine und Aaron Gordon konnte die diesjährige Version allerdings nicht ganz mithalten. Selbst Magic Johnson zeigte sich auf Twitter nur wenig begeistert.

NBA: Die Ergebnisse des Slam Dunk Contests 2021