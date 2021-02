NBA veröffentlicht zweite Hälfte des Spielplans

Die NBA hat die zweite Hälfte des Spielplans für die laufende Saison bekanntgegeben. Demnach wird der Spielbetrieb wieder am 10. März nach dem All-Star-Break aufgenommen, Mitte Mai wird die Regular Season fertig gespielt sein.

Die ersten beiden Begegnungen nach der All-Star-Pause sind Memphis gegen Washington, gefolgt vom Texas-Derby zwischen Dallas und San Antonio. Am Tag darauf stehen dann die ersten Spitzenspiele an, wenn die Boston Celtics zu Gast bei den Brooklyn Nets sind. Zudem empfangen die L.A. Clippers die Golden State Warriors.

Am 4. April kommt es dann zum zweiten Mal in der Saison zum Duell zwischen den Lakers und Clippers, für den 7. Mai ist das dritte und letzte Aufeinandertreffen der beiden Contender geplant. Die Lakers empfangen am 17. und 19. April zudem jeweils das momentan beste Team der Liga, die Utah Jazz.

Die Regular Season endet dann am 16. Mai, es folgen die Spiele des Play-In-Tournaments. Dort werden duellieren sich dann zunächst der Siebte und Achter sowie der Neunte und Zehnte in den jeweiligen Conferences. Der Sieger der ersten Begegnung hat einen Playoff-Platz sicher, der Verlierer tritt in einem Entscheidungsspiel gegen den Sieger aus der Partie Neun gegen Zehn an.

Die San Antonio Spurs und die Memphis Grizzlies trifft es am härtesten, sie müssen jeweils 40 Spiele in 68 Tagen absolvieren, während für die L.A. Clippers nur noch 34 Partien vorgesehen sind. Laut Tim Bontemps von ESPN geht die NBA jedoch davon aus, dass nicht alle Teams auf 72 Spiele kommen werden. Der Grund ist, dass der Spielplan bei möglichen Absagen wenig flexibel ist, sodass wie schon im Vorjahr die Winning Percentage eine entscheidende Rolle spielen wird.

Die NBA will die Playoffs noch im Juli beenden, um nicht mit den für Ende des Monats geplanten Olympischen Spielen in Tokio zu kollidieren.

NBA-Spielplan: Highlights und Prime-Time-Spiele