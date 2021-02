NBA - Jayson Tatum spricht über Corona-Nachwirkungen: "Du kommst schneller aus der Puste"

Jayson Tatum von den Boston Celtics fehlte vor einigen Wochen fünf Spiele, nachdem er sich im Januar mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der Forward sprach nun über die Auswirkungen der Infektion und gab an, dass er auch in der Folge noch Probleme mit seiner Atmung hatte.

"Ich würde nicht sagen, dass ich nicht atmen konnte, aber es gab einige Spiele, in welchen ich schneller müde wurde als in anderen", sagte Tatum vor dem Spiel gegen die Denver Nuggets, welches die Celtics mit 112:99 gewannen.

Tatum hatte im Januar fünf Partien verpasst, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Forward hatte am Sonntag in Washington sein schwächstes Saisonspiel gemacht und in 22 Minuten gerade einmal 6 Punkte aufgelegt.

"Du kommst schneller aus der Puste oder wirst schneller müde", sprach Tatum weiter über die Auswirkungen der Infektion. "Das ist mir aufgefallen, nachdem ich COVID hatte. Ich arbeite daran und es wird langsam besser. Ich merke es aber dennoch immer mal wieder."

Gleichzeitig sprach er auch mit dem Team darüber und berichtete, dass auch andere Spieler, die infiziert waren, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. "Sie haben das gleiche erlebt, aber mit der Zeit wird es besser."