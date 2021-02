NBA News: Derrick Rose wohl vor Trade zu den New York Knicks - auch L.A. Clippers interessiert

Derrick Rose wird offenbar nicht mehr lange für die Detroit Pistons auflaufen. Wie The Athletic berichtet, steht ein Trade des MVPs von 2011 kurz bevor.

Als wahrscheinliches Ziel gelten die New York Knicks, für die Rose bereits in der Saison 2016/17 spielte. In New York würde der frühere Superstar auch mit seinem Ex-Coach Tom Thibodeau wiedervereint werden.

Rose und die Pistons stimmen überein, dass ein Trade im besten Interesse beider Seiten wäre. Detroit befindet sich mitten im Rebuild und will seinen Fokus mehr darauf legen, jungen Spielern Möglichkeiten zu geben. Rose wiederum möchte gerne einem Team helfen, das sich im Kampf um die Playoffs befindet.

Dem Bericht zufolge gab es bereits mehrere Anfragen für Rose, der seit dem 30. Januar nicht mehr gespielt hat. Die Knicks befinden sich in "aktiven Gesprächen", auch die Clippers wurden vorher bereits als Interessenten gehandelt.

Der 32-Jährige hat in dieser Spielzeit bisher durchschnittlich 14,2 Punkte und 4,2 Assists in 22,8 Minuten aufgelegt. Sein Zweijahresvertrag (15 Millionen Dollar) läuft nach dieser Spielzeit aus. Bis zum 25. März können Spieler in dieser Saison getradet werden, bei Rose ist aber wohl mit einer früheren Lösung zu rechnen.

Wie ein Paket für Rose aussehen könnte, ist noch nicht bekannt, laut Ian Begley (SNY) wurde auf Knicks-Seite aber der Franzose Frank Ntilikina ins Spiel gebracht. Der frühere Lottery-Pick hat in New York auch unter Thibodeau einen schweren Stand.