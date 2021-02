NBA-News: Dennis Schröder muss ins Corona-Protokoll - Anthony Davis droht bis zu vier Wochen Pause

Dennis Schröder wurde ins Corona-Protokoll der NBA aufgenommen und wird den Los Angeles Lakers vorerst fehlen. Das gab die Franchise kurz vor der 98:109-Pleite gegen die Brooklyn Nets bekannt. Anthony Davis könnte derweil bis zu vier Wochen ausfallen.

Wie lange Schröder dem Team fehlen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. "Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein", sagte Lakers-Coach Frank Vogel kurz nach der Niederlage gegen die Nets. Er habe erst eine Stunde vor Tip-Off erfahren, dass der deutsche Nationalspieler nicht zur Verfügung stehen würde.

Sollte der Point Guard in Isolation müssen, wird er wohl mehrere Spiele verpassen. In seiner ersten Saison im Lakers-Trikot kam Schröder bisher im Schnitt auf 14,2 Punkte und 4,3 Assists bei 44,1 Prozent aus dem Feld. Gegen die Nets machte sich sein Fehlen sofort bemerkbar, da die Lakers einen zusätzlichen Ballhandler und Playmaker neben LeBron James vermissten.

Ebenfalls keine guten Neuigkeiten hatte Vogel in Bezug auf Anthony Davis zu vermelden. Dass der Big Man nach seiner Wadenzerrung erst nach der All-Star Pause (5. bis 10. März) wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, war bereits bekannt. Doch nun vermeldete Vogel, dass Davis wohl bis zu vier Wochen, also bis Mitte/Ende März, ausfallen könnte.

Ein Sprecher der Lakers stellte kurz darauf klar, dass es sich dabei nur um eine Schätzung handelt. AD soll weiterhin regelmäßig untersucht werden, doch die Lakers wollen vorsichtig mit dem 27-Jährigen umgehen.

Davis legte in der bisherigen Saison in 23 Spielen 22,5 Punkte sowie 8,4 Rebounds auf und hielt die Lakers-Defense als Anker zusammen. Ohne Schröder und AD musste sich L.A. trotz eines starken Auftritts von LeBron mit 32 Punkten in der Nacht auf Freitag den Nets geschlagen geben.