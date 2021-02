NBA: Brandheißer Stephen Curry führt Golden State Warriors zum Sieg bei den San Antonio Spurs

Die Golden State Warriors haben sich für die knappe Pleite am Vorabend bei den San Antonio Spurs mit einem 114:91-Blowout-Sieg revanchiert. Spannung ließen die Dubs dieses Mal keine aufkommen, stattdessen versenkte Stephen Curry mit einem brandheißen dritten Viertel die Gastgeber.

San Antonio Spurs (14-11) - Golden State Warriors (13-12) 91:114

Der Chefkoch beendete die Partie mit 32 Punkten (11/20 FG, 4/10 Dreier), allein 16 davon erzielte er im vorentscheidenden dritten Viertel, in dem sich Golden State bis auf 21 Zähler absetzte. Dabei konnte sich Curry zudem auf hilfreiche Unterstützung seiner Kollegen verlassen.

Gleich sechs weitere Warriors-Akteure legten eine zweistellige Punkteausbeute auf. Neben Andrew Wiggins (14) oder Kelly Oubre Jr., der sein erstes Double-Double der Saison auflegte (12 und 10 Rebounds), machte dabei vor allem die Bank einen guten Eindruck. Eric Paschall erzielte 15 Zähler bei 3/3 von Downtown, Damion Lee kam auf 11 Punkte, Kent Bazemore auf 10. Draymond Green steuerte zudem 6 Zähler, 11 Assists und 7 Rebounds bei.

Auf Seiten der Hausherren war Rudy Gay mit 17 Punkten und 6 Brettern bester Punktesammler. Ansonsten streuten Trey Lyles (15) und Patty Mills (13) solide Produktion von der Bank aus ein, doch gerade von den Startern kam zu wenig. Keldon Johnson kam zwar auf 13 Punkte, benötigte dafür aber 16 Würfe (5 Treffer). DeMar DeRozan legte 12 Zähler (4/11 FG) und 6 Assists auf.

Die erste Halbzeit verlief noch relativ ausgeglichen. Zwar setzte sich San Antonio, das zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatte, nach einem guten Start im ersten Viertel bis auf acht Zähler ab, doch die Gäste kamen schnell zurück. In erster Linie dank Curry, der bereits in Halbzeit eins 16 Zähler auflegte und die Spurs-Defense unter anderem mit diesem irren Circus-Shot zum Staunen brachte.

Brandheißer Curry erlegt die Spurs im dritten Viertel

Einen wirklichen Vorteil konnte sich Golden State jedoch nicht erarbeiten. Nahezu das komplette zweite Viertel über blieb es eine ausgeglichene Angelegenheit, passenderweise verabschiedeten sich beide Teams mit 50:50 in die Halbzeitpause. Curry stand zu diesem Zeitpunkt nur bei 1/4 von Downtown.

In der Kabine nahm der 32-Jährige dann aber einen kräftigen Schluck Zielwasser. Curry kam brandheiß aus der Pause und verdoppelte im dritten Abschnitt sein Punktekonto auf 32 Zähler. Der Warriors-Guard war nun nicht mehr zu verteidigen, er versenkte eiskalte Stepback-Dreier (3/6 Triples im dritten Viertel) oder narrte die Defense und arbeitete sich zum Korb durch.

So führte Curry sein Team zu einem 16:0-Lauf, insgesamt ging der Durchgang mit 36:20 an die Gäste. Zu Beginn des Schlussabschnitts hielten die Dubs-Reservisten den Vorsprung konstant, sowohl dank gutem Scoring zum Beispiel von Paschall, der alle seine 15 Zähler im Schlussabschnitt erzielte, als auch dank guter Defense.

San Antonio traf die komplette Partie über nur 37,2 Prozent aus dem Feld und 8/24 Dreier - Golden State kam auf mehr als doppelt so viele Triples bei besserer Quote (17/40, 42,5 Prozent). Zwar kehrte Curry Mitte des vierten Viertels nochmal aufs Parkett zurück, doch die Pflicht war bereits erfüllt. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende nahm Coach Steve Kerr seinen Schützling wieder vom Parkett und leitete die Garbage Time ein.