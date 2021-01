NBA-News: Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks fällt mit Kniefraktur aus

Die Atlanta Hawks müssen vorerst ohne Bogdan Bogdanovic auskommen. Der Flügelspieler, der vor der Saison zum Team stieß, zog sich im zweiten Viertel der Partie gegen die Charlotte Hornets eine Distorsionsfraktur im rechten Knie sowie eine Entzündung des Gewebes und eine Knochenprellung zu.

Dies gab die Franchise nach einer MRT-Untersuchung bekannt und erklärte zudem, dass sein Behandlungsplan erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Woche kommuniziert wird. Auch gibt es derzeit keine Auskunft darüber, wie lange der Serbe den Hawks fehlen wird.

Bei der 105:113-Niederlage gegen die Hornets spielte er elf Minuten, ehe ihm beim Dribbling LaMelo Ball in die Quere kam und er im Anschluss unglücklich mit dem Knie auf den Boden prallte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er 5 Punkte erzielte und 2 seiner 6 Würfe aus dem Feld getroffen.

Der 28-Jährige, der nach drei Saisons in Sacramento ein Offer Sheet über vier Jahre und 72 Millionen Dollar in Atlanta unterschrieb, legte in der bisherigen Saison 9,9 Punkte und 3,8 Rebounds in durchschnittlich knapp 24 Minuten Spielzeit auf. Aus dem Feld traf er 38,5 Prozent, hinter der Dreierlinie 36,2 Prozent bei 6,4 Versuchen pro Spiel.

Für die nach den Verpflichtungen von Bogandovic, Danilo Gallinari und Rajon Rondo mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Hawks ist dies ein weiterer Rückschlag, zuletzt verlor Atlanta viermal in Folge und steht bei einer Bilanz von 4-5. Die kommenden Gegner heißen Philadelphia 76ers und Phoenix Suns.