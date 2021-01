NBA: Los Angeles Lakers mit später Dürre in Detroit - Golden State Warriors bei den Phoenix Suns chancenlos

Die Los Angeles Lakers haben in Detroit die zweite Auswärtspleite in zwei Tagen einstecken müssen. Vor allem LeBron James geht am Ende die Puste aus. Neuer Spitzenreiter im Westen sind die Clippers, die mit einer Rumpftruppe bei den Miami Heat gewinnen. Golden State ist dagegen in Phoenix chancenlos.

Die Rockets bestätigen ihre gute Form gegen Portland, während den Lakers und LeBron am Ende die Puste ausgeht.

Houston Rockets (8-9) - Portland Trail Blazers (9-8) 104:101

Vierter Sieg in Folge für die Rockets, die sich damit offiziell zurück im Rennen um die Playoffs melden. Angeführt von Victor Oladipo (25, 11/23 FG) schlugen die Texaner auch Portland, die nun hingegen die vergangenen zwei Spiele verloren haben. "Die Jungs sind hungrig und nicht unterzukriegen", freute sich Rockets-Coach Stephen Silas nach dem Spiel.

Vor ein paar Wochen hätten die Rockets dieses Spiel bestimmt noch verloren. Portland startete brandheiß und führte nach zehn Minuten bereits mit 30:10. Damian Lillard verbuchte 13 Zähler im ersten Viertel, am Ende kam der Point Guard auf 30 (11/23 FG) sowie 9 Assists. Später machte sich dann aber bemerkbar, dass den Blazers in Jusuf Nurkic, C.J. McCollum und Robert Covington gleich drei Starter fehlten.

Schon zur Pause hatten die Gastgeber den Rückstand egalisiert, vor allem Christian Wood ist hier zu nennen, der 14 seiner 22 Punkte (12 Rebounds) im zweiten Viertel erzielte. Houston baute seinen Vorsprung dann auf bis zu 13 Zähler aus, bevor Gary Trent Jr. (23, 7/13 Dreier) seine Farben mit sieben Dreiern in der zweiten Halbzeit wieder in die Partie schoss.

In der Crunchtime behielten die Rockets aber die Nerven. Oladipo stellte mit einem Drive auf 101:98 bei noch 26 Sekunden auf der Uhr. Trent Jr. vergab auf der Gegenseite, bevor Wood einen Freiwurf liegenließ und Anfernee Simons (14) auf einen Zähler verkürzte. Eric Gordon (8) netzte zwei weitere Freiwürfe und ein Buzzerbeater von Simons war dann zu kurz, sodass die Rockets gewannen.

Für Houston erzielte auch John Wall 20 Punkte, Danuel House steuerte von der Bank kommend 11 Zähler bei. Bei den Gästen enttäuschte Carmelo Anthony (6, 3/15 FG) als Starter, während Enes Kanter (13, 13 Rebounds) ein Double-Double verbuchte. Portland ist nun das erste Team der Liga in dieser Saison, welches mindestens zwei 20-Punkte-Führungen noch verspielt hat.

Detroit Pistons (5-14) - Los Angeles Lakers (14-6) 107:92