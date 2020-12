NBA - Rückschlag für Minnesota Timberwolves: Karl-Anthony Towns fällt auf unbestimmte Zeit verletzt aus

Die Minnesota Timberwolves müssen einige Spiele auf Starspieler Karl-Anthony Towns verzichten. Der Center hat sich im Spiel bei den Utah Jazz eine Verletzung im Handgelenk zugezogen und wird eine Weile aussetzen müssen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demanch sei laut den Timberwolves aber keine Operation notwendig, trotzdem ist unklar, wann der Center wieder auf dem Feld stehen wird. Die Wolves gaben an, dass man Towns Woche für Woche untersuchen und dann entscheiden wird, wann es Zeit für ein Comeback ist.

Das linke Handgelenk machte KAT schon in der Vergangenheit immer wieder Probleme, in der vergangenen Saison musste der Fünfer deswegen seine Saison vorzeitig beenden. Damals wurde übrigens operiert.

Laut Wojnarowski gibt es aber keine Verbindung zur alten Verletzung, sie soll sich diesmal an einer anderen Stelle im Handgelenk befinden. Der All-Star wurde bereits von einem Spezialisten in Los Angeles untersucht. Minnesota weilt im Moment in der Stadt der Engel, am Sonntag setzte es bei den Lakers eine heftige Pleite, in der Nacht auf Mittwoch geht es gegen die Clippers.

Zuvor hatten die Wolves mit Towns die ersten beiden Spiele gewonnen. Der Center war bei einem Drive nach einem Schubser unglücklich auf seinem Handgelenk gelandet, biss aber auf die Zähne und stand bis zum Ende auf dem Feld. Für den All-Star begann gegen die Lakers der Zweitjahresprofi Naz Reid auf der Center-Position.