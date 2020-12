NBA - Marc Gasol mit Leistungsexplosion bei den Los Angeles Lakers: "Wir haben ihn nicht gut eingebunden"

Marc Gasol hatte in seinen ersten beiden Spielen für die Los Angeles Lakers Schwierigkeiten, beim Sieg gegen die Minnesota Timberwolves zeigte der Spanier jedoch, dass er auch mit fast 36 Jahren noch etwas im Tank hat. Dafür gab es Lob von LeBron James und auch Coach Frank Vogel.

Die ersten Spiele von Gasol im Lakers-Jersey sahen wenig vielversprechend aus. Der Veteran nahm in zwei Spielen nur einen Wurf, kassierte dafür 7 Fouls, wirkte langsam auf dem Feld und nicht integriert. Es kamen erste Zweifel auf, ob Gasol nicht doch zu sehr abgebaut habe, seine Playoffs mit den Toronto Raptors waren schließlich ebenfalls alles andere als eine Offenbarung.

Gegen die Timberwolves widerlegte Gasol dies nun, auch wenn die Wolves mit einer zugegebenermaßen recht schwachen Center-Rotation bestehend aus Naz Reid und Ed Davis antraten, weil Karl-Anthony Towns mit einer Handgelenksverletzung auf unbestimmte Zeit ausfällt. Das soll Gasols Leistung aber nicht schmälern, 12 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists sowie 4 Blocks in gerade einmal gut 20 Minuten Spielzeit sind ein echtes Brett.

Viel wichtiger als die nackten Zahlen war aber das allgemeine Auftreten des Spaniers. Da war kein Zögern beim Wurf zu erkennen, im Gegenteil: Wohl noch nie traf der Center einen so tiefen Dreier wie in dieser Situation. Er blieb bei vier Würfen ohne Fehlversuch, seine drei Distanzwürfe saßen allesamt.

Lakers: LeBron James lobt Marc Gasol

Auch das Zusammenspiel klappte besser, Gasol deutete unter anderem mit diesem No-Look-Pass durch die eigenen Beine zu Kyle Kuzma an, dass er weiter einer der besten Spielmacher von der Center-Position sein kann. "Es gibt Spieler, die sehen Plays, bevor sie passieren. Marc ist einer davon", zeigte sich auch LeBron James begeistert.

"Er sieht den Sport sehr ähnlich wie ich es auch tue", fügte James an, der auch noch einmal hervorhob, dass es in der NBA nur wenige Spieler gebe, die so intelligent auf dem Feld seien wie Gasol. Der Big Man gab anschließend das Lob zurück und nannte LeBron einen einzigartigen Spieler mit großer Intelligenz.

Lakers-Coach Vogel gesteht Fehler wegen Gasol

James, der 18 Punkte und 9 Rebounds in 26 Minuten einsammelte, war aber an diesem Sonntagabend nicht das Thema, das war Gasol. "Mit Marc im High Post konnten wir heute endlich sehen, wie wir spielen können", freute sich auch Coach Vogel. "Er war fantastisch", fügte der Coach weiter an und gestand auch eigene Fehler ein.

"Wir haben Marc in den ersten beiden Spielen nicht gut eingebunden (...) Wir wissen aber, wenn der Ball Marc Gasol erreicht, dass dann Bewegung in unser Spiel kommt." Der 35-Jährige war vor der Saison von den Toronto Raptors zu den Lakers gewechselt. Es ist das Team, welches ihn einst im Draft 2007 mit dem 48. Pick auswählten und auch das Team, mit welchem Marcs Bruder Pau an der Seite von Kobe Bryant in den Jahren 2009 und 2010 die Meisterschaft gewann.

Los Angeles Lakers: Die kommenden Spiele