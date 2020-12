NBA News: James Harden trainiert wieder mit den Houston Rockets - PJ Tucker frustriert

James Harden ist nach dem Durchlaufen des Corona-Protokolls der NBA am Montag wieder ins Training der Houston Rockets eingestiegen. Head Coach Stephen Silas sagte im Anschluss, er habe eine "gute Konversation" mit dem wechselwilligen Superstar gehabt.

Über Hardens Trade-Forderung habe man jedoch nicht gesprochen. "Was seine Hingabe und so etwas angeht, das müsst ihr ihn fragen", sagte Silas zu den anwesenden Reportern. "Aber wir hatten eine gute Konversation. Er war konzentriert. Er hat gute Fragen gestellt und gute Punkte eingebracht. Das war eine gute Diskussion."

Harden selbst lehnte es am Montag ab, mit Reportern zu sprechen, allerdings sagte Silas, dass der 31-Jährige planmäßig bereits am Dienstag gegen die San Antonio Spurs sein Preseason-Debüt geben wird. Ob sich in den nächsten Tagen noch irgendetwas bezüglich Hardens Trade-Forderung tun wird, vermochte Silas nicht zu beantworten.

"Wir haben über Basketball geredet. Ich bin ein Coach, er ist ein Spieler. Er war sehr konzentriert auf das, was wir hier basketballerisch tun wollen. Was die Gerüchte angeht, wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen und das müsst ihr ihn fragen", sagte Silas.

PJ Tucker: "Niemand will an einem Ort sein, der ihn nicht will"

Mit beim Training war am Montag zum ersten Mal auch PJ Tucker, der ebenfalls nicht an den ersten Preseason-Spielen teilgenommen hatten. Der Forward hat mit Problemen an der Wade zu kämpfen, ist allerdings Gerüchten zufolge auch frustriert, weil er keine Vertragsverlängerung erhalten hat. Tucker geht in sein letztes Vertragsjahr und verdient noch 8 Millionen Dollar.

"Es geht nicht einmal nur um eine Vertragsverlängerung", sagte der 35-Jährige nach dem Training. "Das ist nicht das wichtigste Ziel. Das Ziel ist, an einem Ort zu sein, wo man gewollt wird. Ich glaube, das will jeder Spieler. Niemand will an einem Ort sein, der ihn nicht will. Und das kann man auf eine bestimmte Art und Weise zeigen, das hat nicht nur mit Verträgen zu tun."

Der offensichtliche Frust über seine Situation werde ihn aber nicht davon abhalten, abzuliefern, wenn die neue Saison beginnt. "Ich werde meinen Job erledigen", sagte Tucker zu der Aussicht, ohne neuen Vertrag in die Spielzeit zu gehen.