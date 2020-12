NBA-News: Cleveland Cavaliers müssen mehrere Wochen auf Kevin Love verzichten

Die Cleveland Cavaliers müssen in den kommenden Wochen ohne Kevin Love auskommen. Der fünffache All-Star zog sich bereits in der Preseason eine Wadenverletzung zu, beim Sieg gegen die Philadelphia 76ers verschlechterte sich der Zustand wieder. Bei einer MRT-Untersuchung wurde nun eine Reizung diagnostiziert.

Wie die Franchise mitteilte, soll der Zustand der Verletzung frühestens in drei bis vier Wochen neu bewertet werden, mit einem Einsatz des Big Man ist demnach frühestens Ende Januar zu rechnen. Der Ursprung der Probleme resultiert aus einem Tritt im Testspiel gegen Indiana, wonach die Wade bis zur Achillessehne anschwoll.

Love verpasste aufgrund dessen den Saisonauftakt, konnte aber im Anschluss 38 Minuten gegen die Pistons mitwirken, ehe er nach neun Minuten gegen die Sixers das Feld verlassen musste. In seiner Abwesenheit startet Larry Nance Jr. für die Cavs, die trotz der Niederlage gegen die Knicks in der Nacht auf Mittwoch einen erfreulichen 3-1-Start in die Saison hinlegten.

Der 32-Jährige, der in seine siebte Saison bei den Cavaliers geht, legt über seine Karriere 18,2 Punkte und 11,1 Rebounds im Schnitt auf. Nachdem er 2008 von den Memphis Grizzlies mit dem fünften Pick ausgewählt worden und direkt zu den Timberwolves geschickt worden war, feierte er acht Jahre später mit der Meisterschaft in Cleveland an der Seite von LeBron James seinen größten Erfolg.